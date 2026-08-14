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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول هزيمة في معسكر إسبانيا.. يوروبا يفوز على الأهلي 2-1

الأهلي ويوروبا
الأهلي ويوروبا
عمرو مصطفى

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول هزيمة ودية له خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما خسر أمام فريق يوروبا الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن معسكر القلعة الحمراء المقام حاليًا في إسبانيا.

الأهلي يخسر من يوروبا ودياً

 

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث حاول لاعبو الأهلي تقديم أداء قوي والاستفادة من اللقاء في تجهيز جميع العناصر بدنيًا وفنيًا، قبل خوض الاستحقاقات الرسمية خلال الموسم الجديد.

ونجح فريق يوروبا الإسباني في تسجيل هدفين خلال المباراة، بينما تمكن الأهلي من تقليص الفارق عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي سجل الهدف الوحيد للفريق الأحمر، إلا أن محاولات الأهلي لإدراك التعادل لم تكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وتعد مواجهة يوروبا الإسباني المباراة الودية الخامسة التي يخوضها الأهلي خلال فترة الإعداد الحالية، والتي يسعى خلالها الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل بداية الموسم.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجربة عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة خلال المباريات الودية، من أجل تقييم مستوياتهم والوقوف على التشكيل الأنسب قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

تجربة مفيدة للأهلي قبل مباراة برشلونة

 

ورغم الخسارة، تمثل المباراة تجربة مفيدة للجهاز الفني، خاصة في ظل رغبة الأهلي في رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين وتجهيز الصفقات الجديدة والعناصر التي لم تحصل على فرصة كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة برنامجه الإعدادي في إسبانيا، قبل خوض مواجهة مرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في اختبار قوي ينتظر أن يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير على مستوى العالم.

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