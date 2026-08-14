مئات المعتقلين للاشتباه في إشعال غابات بفرنسا.. وحرائق واسعة تجتاح أوروبا

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال 474 شخصا، بينهم 183 قاصرا، للاشتباه في التسبب في حرائق غابات منذ الأول من يوليو الماضي، مشيرة إلى أن نحو 70% منهم يُشتبه في إشعالهم الحرائق عمدا.

وفي أحدث الحرائق، أجلت السلطات أكثر من 525 شخصا من قرية لوجلّون جنوب غربي البلاد، بعدما التهمت النيران نحو 1100 هكتار من غابات الصنوبر الجافة خلال أقل من 24 ساعة، فيما يكافح نحو 500 رجل إطفاء الحريق بمساعدة ست طائرات لإسقاط المياه. وفق صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية.

وتزامنت الحرائق مع موجة حر قياسية تضرب أوروبا، حيث يواجه ثلاثة من كل خمسة أوروبيين درجات حرارة تبلغ 30 درجة مئوية على الأقل، بينما تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر لنحو 150 مليون شخص.

وحذرت خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ من ظروف "شديدة الخطورة" لاندلاع الحرائق في مناطق واسعة من وسط وشرق أوروبا، فيما يقول علماء إن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف التربة والمجاري المائية المرتبط بتغير المناخ يزيد من شدة الحرائق وتواترها.

وفي كرواتيا، أسفر حريق اجتاح منتجع لوكفا روجوزنيتسا عن وفاة شخص وإصابة 40 آخرين وإجلاء نحو 1200 شخص، بينما أجلت ألمانيا أكثر من 2000 شخص بعد اقتراب حريق غابات من قرية جاي، مع تعقيد عمليات الإطفاء بسبب وجود ذخائر غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية.

وفي إسبانيا، أجلت السلطات سكان 16 بلدة وقرية بعد امتداد حريق إلى أكثر من 9 آلاف هكتار، فيما التهم حريق آخر في إقليم ولبة 31 ألف هكتار، بينما أجلت اليونان نحو 500 سائح من شواطئ منتجعين سياحيين بسبب حريق غابات كبير.