حسين الشحات: أغلقنا صفحة الموسم الماضي ونسعى لتعويض جماهير الأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق أغلقوا صفحة الموسم الماضي بكل ما شهدته من أحداث ونتائج، مشددًا على أن التركيز أصبح منصبًا على المرحلة المقبلة وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

حسين الشحات: أغلقنا صفحة الموسم الماضي

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي، إن الفريق يسعى إلى تقديم موسم مختلف، والعمل على تعويض الجماهير عن أي نتائج لم تكن على مستوى تطلعاتهم خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأضاف لاعب الأهلي: «أغلقنا صفحة الموسم الماضي بكل ما مر فيه، وإن شاء الله نقدر نعوض الجمهور ونفوز بكل البطولات»، في إشارة إلى رغبة اللاعبين في بداية صفحة جديدة مع انطلاق الموسم الجديد.

وأشار الشحات إلى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب وجود جهاز فني يحظى باحترام وثقة الجميع، موضحًا أن الأجواء داخل الفريق إيجابية قبل بداية الموسم، وأن جميع اللاعبين لديهم حالة كبيرة من التركيز والحماس.

الشحات: نسعى لتعويض جماهير الأهلي

وتابع: «هناك لاعبين مميزين وجهاز فني محترم والكل لديه الثقة قبل الموسم الجديد، ولكن لا نحتاج سوى التوفيق، وإن شاء الله نسعد الجمهور».

وشدد حسين الشحات على أهمية مساندة جماهير الأهلي للفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن دعم الجماهير يمثل دافعًا قويًا للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه من جهد من أجل المنافسة على البطولات، وتحقيق النتائج التي تليق باسم النادي وطموحات جماهيره، معربًا عن أمله في أن يكون الموسم الجديد مليئًا بالنجاحات والإنجازات.

وينافس النادي الأهلي هذا الموسم على بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر.