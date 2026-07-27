حسين الشحات يوثق ليلة تاريخية للأهلي من أمام الأهرامات

نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة عدد من زملائه بالفريق الأول لكرة القدم، خلال احتفالية إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ القلعة الحمراء، والتي أُقيمت بمنطقة أهرامات الجيزة في أجواء مميزة .

ووثقت الصورة حالة الانسجام بين لاعبي الأهلي في واحدة من أبرز المناسبات الخاصة بالنادي قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث لاقت تفاعلا واسعا من جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت منطقة سفح أهرامات الجيزة، مساء الإثنين، إقامة الحفل الرسمي للإعلان عن الراعي الرئيسي الجديد للنادي الأهلي، وسط حضور مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وعدد من نجوم الفريق الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولي الشركة المتحدة للرياضة والشركة الراعية.



وشهد الحفل لقطات مميزة أمام الأهرامات، حيث خطفت الأجواء الاستثنائية الأنظار، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والفنية، في احتفالية عكست المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي الأهلي على المستويين الرياضي والتسويقي.

وخلال الحفل، أعلن الأهلي توقيع عقد رعاية جديد مع فودافون يمتد لمدة أربع سنوات، في إطار أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي، ضمن خطة تستهدف تعزيز موارده الاستثمارية والتجارية، إلى جانب الكشف عن تفاصيل جديدة تخص مشروع استاد الأهلي.