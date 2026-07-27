ياسمين رئيس تسترجع ذكريات الطفولة بصورة نادرة

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة مركبة جمعت بين طفولتها وإطلالتها الحالية، في واحدة من اللقطات التي لاقت تفاعلا واسعا بين جمهورها.



ظهرت ياسمي رئيس في الجزء الأول من الصورة وهي طفلة بفستان أحمر وشعر منسدل مزين بشرائط بيضاء، بينما ظهرت في الجزء الثاني بإطلالة عصرية أنيقة بفستان أحمر ونظارة شمسية، مع عبارة "Mini You" و"You Now"



ونجحت ياسمين رئيس في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل تنوع اختياراتها الفنية وحرصها على تقديم شخصيات مختلفة، وهو ما جعلها تحظى بحضور لافت في السينما والدراما، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أعمالها أو لحظاتها اليومية.

ويترقب جمهور الفنانة عرض أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها فيلم "شمس الزناتي"، الذي يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، بالتزامن مع استمرارها في مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية، وهو ما يعزز من ارتباطها بجمهورها داخل مصر وخارجها.