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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها خلال عطلتها الصيفية..

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها خلال عطلتها الصيفية.. وتواصل التحضير لفيلم "شمس الزناتي"
ياسمين رئيس تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها خلال عطلتها الصيفية.. وتواصل التحضير لفيلم "شمس الزناتي"
أوركيد سامي

لفتت الفنانة ياسمين رئيس أنظار جمهورها بعد مشاركتهم أحدث إطلالاتها خلال عطلتها الصيفية، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة زوجها في أجواء رومانسية، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بعفوية الصور والأجواء الهادئة التي عكستها.

وحرصت ياسمين رئيس على مشاركة جمهورها جانبًا من أوقاتها الخاصة، إذ بدت وهي تستمتع بالإجازة الصيفية برفقة زوجها، في لقطات غلب عليها الطابع العفوي والرومانسي، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من متابعيها للتعبير عن إعجابهم بالصور، متمنين لها دوام السعادة والنجاح في حياتها الشخصية والفنية.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات التي تغزلت في إطلالة الفنانة، فيما أشاد آخرون بحرصها على مشاركة لحظاتها السعيدة مع متابعيها، معتبرين أن ظهورها العفوي بعيدًا عن أجواء التصوير والعمل يمنحها قربًا أكبر من جمهورها.

ويأتي ظهور ياسمين رئيس بالتزامن مع نشاط فني ملحوظ، إذ تستعد للمشاركة في فيلم "شمس الزناتي"، الذي يُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، ويعيد تقديم واحدة من أشهر الحكايات السينمائية برؤية جديدة، وسط توقعات بأن يحقق العمل اهتمامًا واسعًا عند طرحه في دور العرض.

وتواصل ياسمين رئيس خلال الفترة الحالية تصوير مشاهدها في الفيلم، حيث تراهن على تقديم شخصية مختلفة تضيف إلى مسيرتها الفنية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في السنوات الأخيرة من خلال مشاركاتها السينمائية والدرامية التي لاقت إشادة من الجمهور والنقاد.

ونجحت ياسمين رئيس في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل تنوع اختياراتها الفنية وحرصها على تقديم شخصيات مختلفة، وهو ما جعلها تحظى بحضور لافت في السينما والدراما، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أعمالها أو لحظاتها اليومية.

ويترقب جمهور الفنانة عرض أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها فيلم "شمس الزناتي"، الذي يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، بالتزامن مع استمرارها في مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية، وهو ما يعزز من ارتباطها بجمهورها داخل مصر وخارجها.

ياسمين رئيس اخبار الفن نجوم الفن

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