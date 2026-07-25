الصين ترفع أعلى مستوى للتحذير من الإعصار «نول» قبيل وصوله سواحل جوانجدونج

رفعت الهيئة الوطنية الصينية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، مستوى التحذير من الإعصار "نول" إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من الأعاصير في البلاد، مع اقترابه من السواحل الجنوبية للصين.

وذكز المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أن الإعصار "نول"، وهو الإعصار الثاني عشر الذي تشهده الصين منذ بداية العام، من المتوقع أن يضرب سواحل مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد.

وأضاف المركز أنه حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، كان مركز الإعصار يقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق سواحل محافظة هويدونج التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة قوانجدونج، فيما بلغت سرعة الرياح القصوى قرب مركزه المستوى 14 على مقياس قوة الرياح.

وتوقع المركز أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة تقارب 20 كيلومترًا في الساعة مع استمرار اشتداد قوته، قبل أن يتجه بعد وصوله إلى اليابسة نحو الشمال والشمال الغربي ويبدأ في الضعف تدريجيًا.

وفي وقت سابق من السبت، رفعت القيادة الوطنية الصينية لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف مستوى الاستجابة للطوارئ الخاصة بالفيضانات والأعاصير في مقاطعة قوانجدونج إلى المستوى الثالث، كما فعلت المستوى الرابع للاستجابة لطوارئ الفيضانات في مقاطعتي جيانغشي وهونان.

وتعتمد الصين نظامًا رباعي المستويات للتحذير من الأعاصير، يبدأ باللون الأحمر باعتباره أعلى درجات التحذير، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.