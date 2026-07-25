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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهد برمدا تطرح صار الوقت.. رسالة أمل جديدة واستكمال لحكاية إحساسي صفر

الفنانة السورية شهد برمدا
الفنانة السورية شهد برمدا
أوركيد سامي

طرحت الفنانة السورية شهد برمدا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "صار الوقت"، لتقدم من خلالها رسالة تدعو إلى التمسك بالأمل وتجاوز الخذلان، في عمل يُعد امتدادًا للأجواء الدرامية التي قدمتها في أغنيتها السابقة "إحساسي صفر"، ولكن بروح أكثر تفاؤلًا وإصرارًا على بداية جديدة.

وفي تصريحات تلفزيونية، كشفت شهد برمدا تفاصيل الأغنية، مؤكدة أنها تمثل استكمالًا للحكاية التي بدأت في عملها السابق، لكنها تحمل هذه المرة رسالة مختلفة تدعو إلى مواجهة الصعوبات وعدم الاستسلام، مشيرة إلى أن الأغنية تعكس جانبًا كبيرًا من شخصيتها ونظرتها للحياة.

وأوضحت أن شخصية الفتاة التي وصلت في "إحساسي صفر" إلى مرحلة من الانكسار والخذلان، كان لا بد أن تستعيد قوتها، وهو ما تجسده أغنية "صار الوقت"، التي توجه رسالة إلى كل من مر بتجربة مؤلمة أو فقد حلمًا، مفادها أن كل نهاية يمكن أن تكون بداية جديدة، وأن الإصرار هو الطريق لتجاوز الأزمات.

وتحمل الأغنية كلمات باسلة الحلو، وألحان طارق شمس، فيما تولى هشام بندقجي التوزيع والميكس والماسترينغ، وجاء العمل من إنتاج الموسيقا حياة. ويُعد هذا التعاون الأول بين شهد برمدا وباسلة الحلو، بينما يمثل ثاني تعاون يجمعها بالملحن طارق شمس بعد أغنية "إحساسي صفر".

وأكدت برمدا أن الرسالة التي تحملها الأغنية قريبة جدًا من شخصيتها، موضحة أن روح القوة والتحدي الموجودة في كلماتها تعكس قناعتها بأن الإنسان قادر دائمًا على النهوض مهما واجه من صعوبات، وأن الأمل هو الدافع الحقيقي للاستمرار وتحقيق الأحلام.

وأعربت الفنانة السورية عن فخرها بالأغنية وبجميع تفاصيلها، مشيرة إلى أنها بذلت مع فريق العمل جهدًا كبيرًا حتى تخرج بالصورة التي تليق بالجمهور، معربة عن أملها في أن تحظى الأغنية بانتشار واسع وأن تصل رسالتها إلى أكبر عدد من المستمعين.

واختتمت شهد برمدا تصريحاتها بالتأكيد على أنها تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تقديم أعمال فنية تحمل رسائل إيجابية، وتعبر عن الأمل والقوة والبدايات الجديدة، بما يتماشى مع رؤيتها الفنية ورغبتها في تقديم محتوى يلامس مشاعر الجمهور ويمنحه طاقة إيجابية.


 

الفنانة السورية شهد برمدا اخبار الفن نجوم الفن

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