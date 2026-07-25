تامر عبدالمنعم يوجه التحية للفخراني : كورنيش الإسكندرية يستعيد أمجاده بـــ الملك لير

يواصل العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ نجاحاته على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية ورفع شعار كامل العدد وحصد إيردات تصل لـ ٤٦ ألف جنيه ليلة أمس الجمعة.

يقام العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٩٠ تحت رعاية معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

ومن جانبه عبر الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بإفتتاح العرض المسرحي العريق الملك لير على مسرح بيرم التونسي أمس متزامنا مع العرض الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ في وقت عرضه خلال الموسم الصيفي.

ووجه الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج نوستالجيا ٩٠/٨٠ التحية للفنان القدير يحيى الفخراني بطل مسرحية الملك لير وقال : أن كورنيش الأسكندرية يعيد أمجاده بوجود الفنان القدير يحيى الفخراني وأسرة الملك لير إلى جوار نوستالجيا.

ودعا تامر عبدالمنعم المسئولين لإفتتاح جميع مسارح الأسكندرية للجماهير الغفيرة المتعطشة لرؤية أعمال مسرحية قيمة.

العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي نوستالجيا 90/80 بطولة تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية .. توزيع موسيقي محمد مصطفى .. ديكور محمد جابر .. ملابس رنا عبدالمجيد .. إضاءة عز حلمي .. ماكياج إسلام عباس .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وبدأ الموسم الصيفي على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية من ٩ يوليو الجاري بتقديم مجموعة من العروض منها فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب كما يشارك السيرك القومي بمجموعة من الفقرات.