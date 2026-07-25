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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفلًا كامل العدد في مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي

تامر عاشور
تامر عاشور
أوركيد سامي

شهد مهرجان المسرح الروماني لصيف 2026 بالساحل الشمالي حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال حفل الفنان تامر عاشور، بعدما رُفعت لافتة "Sold Out" قبل موعد الحفل، بحضور تجاوز 7000 شخص.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها، في أجواء غلب عليها الطابع الرومانسي.

ويواصل مهرجان المسرح الروماني تقديم حفلاته الغنائية خلال موسم الصيف، بمشاركة عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن تُقام ليلة غنائية يوم 31 يوليو، يحييها كل من رضا البحراوي، ورحمة محسن، وأحمد شيبة.

كما يشهد يوم 14 أغسطس حفلًا يجمع بين نوال الزغبي ووائل جسار، فيما يستضيف المسرح يوم 21 أغسطس رامي عياش وروبي.

ويُختتم الموسم يوم 28 أغسطس بحفل للفنان رامي صبري.

تعتبر من أهم  حفلات الصيف ضمن موسم حفلات صيف 2026 بالساحل الشمالي.

تامر عاشور اخبار الفن نجوم الفن

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