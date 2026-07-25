تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية

دفع الجيش الإسرائيلي بخمس سرايا قتالية جديدة إلى الضفة الغربية، تضم قوات من لواء «ناحال» وسريتين من المظليين وسريتين من مدرسة الكوماندوز، وفقا لمراسلة القاهرة الإخبارية.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «منتصف النهار»، الى أن هذه التعزيزات تعادل في حجمها كتيبة عسكرية وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، في إطار التصعيد الأمني المتواصل بالضفة الغربية.

ونوهت أن عددًا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس أُغلق بشكل كامل، بينما شهدت قرية تل عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، قبل أن يُفرج عن بعضهم لاحقًا.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بقياس منازل فلسطينيين استشهدوا خلال الأحداث الأخيرة تمهيدًا لهدمها في الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بقياس منازل فلسطينيين استشهدوا خلال الأحداث الأخيرة تمهيدًا لهدمها في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن مدينة نابلس تعيش حالة من الاستنفار العسكري، في ظل الانتشار المكثف للقوات الإسرائيلية وإغلاق معظم المداخل والمخارج.

كما نقلت عن الارتباط العسكري الفلسطيني تحذيره من إغلاق جميع الحواجز الإسرائيلية اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في مدينتي نابلس ورام الله، بالتزامن مع تأمين تحركات المستوطنين على الطرق الالتفافية، وسط مخاوف من وقوع اعتداءات جديدة في عدد من القرى الفلسطينية خلال الساعات المقبلة.