أحمد عبد الجليل يفوز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2026

فاز المخرج المسرحي المصري أحمد عبد الجليل بجائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2026، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، في تتويج لمسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها أكثر من 120 عرضًا مسرحيًا، وأسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية عبر الإخراج والإدارة الثقافية، ليضيف الجائزة إلى سجل حافل بالإنجازات والتكريمات.

وأعرب عبد الجليل عن اعتزازه بالفوز، مؤكدًا أن الجائزة تمثل "شرفًا كبيرًا وتقديرًا غاليًا من الدولة"، ووصفها بأنها أرفع وسام حصل عليه طوال مسيرته الفنية.

وقال إن قيمة الجائزة لا تنبع فقط من مكانتها الرفيعة، وإنما أيضًا من آلية منحها، إذ تُمنح من خلال لجنة تضم نخبة من كبار المثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة وممثلي النقابات الفنية، إلى جانب المنافسة مع قائمة من المرشحين أصحاب المسيرات الإبداعية المتميزة.

وأضاف: "أشعر بفخر كبير لأن هذا التكريم جاء وسط أسماء وقامات كبيرة، سواء بين المرشحين أو بين الفائزين في مختلف مجالات جوائز الدولة هذا العام. وأعتبر هذا التقدير من الدولة هو أرفع وسام حصلت عليه في حياتي، وأتمنى أن أكون دائمًا على قدر هذه الثقة".

جوائز الدولة في فرع الفنون

وشهدت جوائز الدولة في فرع الفنون لعام 2026 فوز الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بجائزة النيل، فيما حصد الفنان محمد صبحي والفنان خضير البورسعيدي جائزة الدولة التقديرية، بينما فاز كل من المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل والدكتورة مايسة عبد الغني بجائزة الدولة للتفوق.

ويعد أحمد عبد الجليل أحد أبرز مخرجي المسرح في مصر، إذ قدم خلال مسيرته أكثر من 120 عرضًا مسرحيًا تنوعت بين مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح الجامعي والقطاع الخاص ومركز الهناجر للفنون، وارتبط اسمه بعدد من التجارب التي تركت بصمة واضحة في الحركة المسرحية المصرية.

وركز جانب كبير من تجربته على المسرح الإقليمي، حيث عمل لسنوات طويلة على تقديم عروض في المحافظات، انطلاقًا من إيمانه بدور المسرح في نشر الثقافة والوصول إلى الجمهور خارج العاصمة، وهو ما جعله أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالحركة المسرحية في الأقاليم، فضلًا عن مشاركته في العديد من الفعاليات واللجان الثقافية والمسرحية.

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري قد كرم أحمد عبد الجليل خلال دورته الثامنة عشرة، تقديرًا لإسهاماته الممتدة في المسرح المصري، كما أصدر كتابًا توثيقيًا عن مسيرته الفنية أعده الباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد، تناول أبرز محطات تجربته وأعماله التي أسهمت في تشكيل ملامح المسرح المصري المعاصر.

وحصد عبد الجليل على مدار مسيرته العديد من الجوائز وشهادات التكريم، فيما يمثل فوزه بجائزة الدولة للتفوق محطة جديدة في مشواره الإبداعي، وتقديرًا رسميًا لدوره في خدمة المسرح المصري على مدى عقود.

وتعد جائزة الدولة للتفوق واحدة من أرفع الجوائز التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، وتُمنح سنويًا للمبدعين الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، تقديرًا لعطائهم وتأثيرهم في الحياة الثقافية المصرية.