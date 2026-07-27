عادل حقي: توليت راجل جميل ولكني هاجمته بسبب خطأ فني

أكد الموسيقار عادل حقي أنه لا يعارض أي فنان يمتلك الموهبة، موضحًا أن انتقاده للمطرب توو ليت لم يكن موجهًا لشخصه، وإنما انصب على أحد الأعمال الفنية التي قدمها، بسبب ما وصفه بـ"خطأ فني" في تنفيذها.

وقال حقي، خلال ظهوره في برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع عبر قناة Modern MTI ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إنه لا يرفض أي فنان موهوب، مضيفًا: "أنا عمري ما بقول لأ لأي فنان طالما هو موهوب، وحتى توو ليت اللي أنا هاجمته راجل جميل جدًا، ولكني هاجمت غلطة فنية".

عادل حقي

وأوضح أن ملاحظاته تعلقت بالجانب الموسيقي للأغنية، مشيرًا إلى أن اللحن لم يكن متوافقًا مع الكوردات والتناغم الموسيقي، مؤكدًا أن آلة البيانو يجب أن تكون مصاحبة لما يقدمه اللحن بالشكل الصحيح.

وأضاف حقي أن المشكلة تكمن في انتشار أعمال تتضمن أخطاء موسيقية، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الذائقة السمعية للجمهور، وقال: "الأغنية فيها غلطة وأصبحت غلط، وطالما حاجة بقت مشهورة وهي فيها غلطة سمعية كبيرة يبقى هتبوظ سمع الناس".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انتقاداته تنطلق من حرصه على جودة العمل الفني، وليس من موقف شخصي تجاه الفنان، مشددًا على أنه لا يحمل أي خلاف مع توو ليت.