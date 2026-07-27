هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها الـ28 برسالة مؤثرة: أقل قدر من النوم الذي حصلت عليه في حياتي

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ28، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ولافتة، تزامنا مع رسالة كشفت فيها عن أبرز ما عاشته خلال عامها الماضي.

و علقت هنادي مهنا علي الصور كاتبة: الفصل 28،كان عاما مليئا بالصعود والهبوط، والفرص الجميلة، والوجوه الجديدة، والأماكن الجديدة، وأقل قدر من النوم الذي حصلت عليه في حياتي.

و أضافت :لكن كل ثانية كانت تستحق ذلك،أشعر بامتنان كبير، وأحمد الله على كل ما مررت به. الحمد لله.

وكانت قد تألقت النجمة هنادي مهنا في مسرحية «خيال مريض»، التي تُعد واحدة من أبرز العروض المسرحية ، بعدما حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونالت إشادات واسعة بفضل فكرتها وأداء أبطالها و كل العناصر وتمثل المسرحية محطة فارقة في مشوار هنادي الفني، إذ تخوض من خلالها أولى تجاربها على خشبة المسرح، في خطوة جديدة كشفت جانبا مختلفا من موهبتها.