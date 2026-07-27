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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خلي بالك من نفسك يواصل التألق .. المركز الثاني في السعودية وSold Out بفرنسا

فيلم خلي بالك من نفسك
فيلم خلي بالك من نفسك
محمد سعيد

يواصل فيلم “خلي بالك من نفسك” تحقيق نجاحات جماهيرية لافتة داخل الوطن العربي وخارجه، بعدما احتل المركز الثاني ضمن قائمة أعلى 10 أفلام إيرادًا في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الرابع من يوليو (19 – 25 يوليو)، وفقًا للإحصائيات التي أعلنتها الهيئة العامة للترفيه، وذلك في أول أسبوع لعرضه بالمملكة، بعدما انطلق في دور السينما منذ ثلاث أيام فقط، ليأتي في المركز الثاني خلف الفيلم الأجنبي The Odyssey.

ويعكس هذا الإنجاز الإقبال الجماهيري الكبير الذي يحققه الفيلم منذ طرحه، بعدما تصدر شباك التذاكر في مصر وعدد من الدول العربية منذ اليوم الأول لعرضه، مواصلًا تحقيق أرقام قوية في مختلف الأسواق.

وعلى الصعيد العالمي، احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز برفع لافتة Sold Out لأحد عروض الفيلم في فرنسا، حيث شاركت جمهورها عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة تؤكد اكتمال الحجز، في تأكيد جديد على استمرار النجاح الجماهيري للفيلم خارج الوطن العربي.

ويواصل الفيلم التوسع في دور العرض بمختلف دول العالم، بعد انطلاقته القوية في مصر والأسواق العربية، ليؤكد حضوره كواحد من أبرز الأفلام العربية التي تحظى بإقبال جماهيري واسع خلال موسم الصيف.

فيلم خلي بالك من نفسك

ويجمع الفيلم النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته لبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، وتتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق العربية. 

فيلم خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز أحمد السقا أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

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