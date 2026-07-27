فاروق حسني : الفوز بجائزة النيل شرف وفخر.. واتبرع بالقيمة المالية لمستشفى أبو الريش للأطفال

عبر الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عن سعادته وفخره بحصوله على جائزة النيل في مجال الفنون والتي تعد أرفع جوائز الدولة المصرية.

وأكد حسني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن هذه الجائزة تعبر عن تقدير الدولة المصرية للفن والإبداع، مشيرا إلى أنه سيحتفظ بالقيمة الأدبية للجائزة ويتبرع بالقيمة المادية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، إيمانًا بأن الثقافة والفن لا يكتمل أثرهما إلا بدعم المجتمع وخدمة الإنسانية.

وتوجّه بخالص التقدير والامتنان إلى جميع المؤسسات التي منحته شرف ترشيح اسمه لهذه الجائزة الرفيعة، وفي مقدمتها جامعة القاهرة العريقة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، وجمعية محبي الفنون، على هذه اللفتة النبيلة التي تُجسّد قيم الوفاء والتقدير.

ووجه خالص التهنئة إلى جميع الفائزين بجوائز الدولة في مختلف مجالاتها، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح ومزيدًا من الإبداع والتميز.