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ألفاظ خادشة | محامين سوهاج تتقدم ببلاغ ضد مضيفة طيران لإساءتها لأبناء المحافظة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ألفاظ خادشة | محامين سوهاج تتقدم ببلاغ ضد مضيفة طيران لإساءتها لأبناء المحافظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تابعت نقابة محامين سوهاج الفرعية، بكل أسف واستياء، مقطع الفيديو المتداول والمنسوب إلى إحدى مضيفات الطيران، والذي تضمن عبارات وتصريحات اعتبرتها النقابة إساءة بالغة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد، فضلًا عن ألفاظ خادشة للحياء العام، لا تليق بقيم المجتمع المصري ولا بمبادئ الأسرة المصرية، وما حمله المقطع من تعميمات جارحة وانتقاص غير مقبول من كرامة المواطنين.

و تؤكد النقابة فى بيان لها  أن أبناء سوهاج والصعيد يمثلون نموذجًا مشرفًا في الأخلاق والكرم واحترام القانون، فإنها ترفض بصورة قاطعة أي إساءة أو سخرية أو انتقاص من كرامتهم، وتؤكد أن كرامة أبناء المحافظة ليست محلًا للتجريح أو التنمر أو الإساءة.

وأضاف البيان ، انطلاقًا من دورها الوطني والمجتمعي، وباعتبارها المدافع الأول عن المجتمع السوهاجي، فقد تقدمت نقابة محامي سوهاج الفرعية ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال ما تضمنه الفيديو من عبارات ترى النقابة أنها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما انطوت عليه من اعتداء على مبادئ وقيم الأسرية المصرية وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت  نقابة محامي سوهاج الفرعية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، وتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، إعمالًا لسيادة القانون، وردعًا لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى أبناء هذا الوطن أو النيل من كرامتهم تحت أي مبرر.

نقابة محامين سوهاج الفرعية أسف واستياء مضيفات الطيران الطيران

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