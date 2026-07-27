طلب مثير للجدل من وكيل محمد صلاح يتسبب في تعثر انتقاله إلى بشكتاش

كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود عقبة مفاجئة عطلت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي، بسبب مطالب مالية تقدم بها وكيل أعماله رامي عباس.

وكان محمد صلاح قد أصبح لاعبًا حرًا بعد رحيله رسميًا عن ليفربول في 30 يونيو الماضي، قبل عام من انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي، لتبدأ التكهنات حول وجهته المقبلة وسط اهتمام عدد من الأندية السعودية والأمريكية والتركية.

وارتبط اسم صلاح بقوة بالانتقال إلى بشكتاش، حيث أشارت تقارير إلى توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع إدارة النادي التركي بشأن تفاصيل التعاقد، بما في ذلك الراتب والحوافز المالية.

لكن المفاوضات شهدت تعثرًا بسبب مطالب وكيله رامي عباس الخاصة بالعمولة، قبل أن تعود الاتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، إلا أن الصفقة توقفت من جديد وفقًا لتصريحات مسؤولي النادي.

وبحسب الصحفي التركي فرات جوناير، فإن سبب انهيار المفاوضات يعود إلى مطالبة وكيل محمد صلاح بالحصول على كامل عائدات بيع قمصان اللاعب خارج تركيا، أي أن جميع أرباح القمصان التي تحمل اسم صلاح في الأسواق العالمية تذهب إليه.

وأضاف أن إدارة بشكتاش رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، ما أدى إلى توقف المفاوضات وتعقيد انتقال قائد منتخب مصر إلى الفريق التركي.