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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تفتح باب الاشتراك فى الدورة الـ 63 لشباب الصحفيين الأفارقة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب عن فتح باب الاشتراك في الدورة الـ 63 لشباب الصحفيين الأفارقة المقرر أن تعقد بالقاهرة في الفترة من 22 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2026م، بحضور ممثلي 20 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المصرية القومية، والحزبية، ومطلوب اختيار 5 من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، ويُختارون بالتنسيق بين لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، واتحاد الصحفيين الإفريقيين، من خلال القرعة العلنية بين مَن تنطبق عليهم الشروط، وهي:

• أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة. يتراوح سن المتقدم بين 20 و35 عامًا.

• يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. لا تقل خبرته عن خمسة أعوام بالصحافة.

لم تسبق مشاركته في دورة من الدورات السابقة. ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/vYkHiEz7uPVJ944DA وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510

لجنة تطوير المهنة والتدريب باب الاشتراك الصحفيين الأفارقة إفريقية

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