تصل لـ8500 جنيه.. أسعار حلوى المولد 2026

مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026، بدأت محال الحلويات في طرح تشكيلات متنوعة من حلوى المولد، وسط تفاوت كبير في الأسعار بين المنتجات الاقتصادية والعلب الفاخرة.



وتتنوع الخيارات أمام المستهلكين بين شراء الحلوى السائبة بالكيلو، أو اختيار علب جاهزة تضم عددًا من الأصناف التقليدية، وصولًا إلى علب الهدايا الفاخرة التي تحتوي على كميات أكبر من المكسرات والأصناف المميزة.





وتكشف خريطة أسعار حلوى المولد 2026 عن اتساع الفارق بين أقل الأسعار وأعلاها، إذ تبدأ بعض الخيارات الشعبية من نحو 70 جنيهًا للكيلو، بينما تبدأ بعض العلب الاقتصادية من 125 جنيهًا، في حين تصل بعض التشكيلات الفاخرة إلى نحو 8500 جنيه، وهو ما يجعل المقارنة بين الوزن والمكونات وعدد القطع أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

يوافق المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا، ويعد من المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون كل عام، كما يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة وفقًا لما تعلنه الحكومة.

وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي بشأن ترحيل الإجازة إلى يوم آخر، لذلك يظل الموعد الرسمي للمولد النبوي هو الأربعاء 26 أغسطس، لحين صدور أي قرار من مجلس الوزراء.

وتزداد حركة البيع والشراء في الأسواق ومحال الحلويات مع اقتراب المناسبة، إذ يحرص الكثير من الأسر المصرية على شراء أنواع مختلفة من الحلوى، سواء للاستهلاك داخل المنزل أو لتقديمها كهدايا للأهل والأصدقاء.

لماذا يحرص المصريون على شراء حلوى المولد؟

تمثل حلوى المولد جزءًا من التراث المصري المرتبط بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إذ تتزين محال الحلويات قبل أسابيع من المناسبة بعلب المولد والعروسة والحصان، إلى جانب أصناف الحلوى التقليدية مثل السمسمية والفولية والحمصية والملبن والبندقية والملبن بالمكسرات.

كما يفضل عدد كبير من المواطنين شراء علب الهدايا لإهدائها للأقارب والأصدقاء، وهو ما يرفع الطلب على التشكيلات الجاهزة خلال الأيام التي تسبق الاحتفال.

وتختلف أسعار حلوى المولد 2026 وفقًا لنوع المنتج وحجمه ووزنه ومكوناته، كما تلعب المكسرات والتغليف وعدد الأصناف دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للعلبة.

125 جنيهًا.. بداية العلب الاقتصادية

توضح الأسعار المتداولة للموسم الحالي أن 125 جنيهًا يمكن أن تكون نقطة البداية لبعض العلب الاقتصادية الصغيرة.

وفي بعض المحال المعروفة، تبدأ علبة «برايم» من 125 جنيهًا لعدد 10 قطع، بينما ترتفع إلى 250 جنيهًا للعلبة التي تضم 18 قطعة، ثم تصل إلى 430 جنيهًا للعلبة التي تحتوي على 27 قطعة، في حين يبلغ سعر العلبة الكبيرة التي تضم 48 قطعة نحو 790 جنيهًا.

فقد تختلف أحجام القطع من علبة إلى أخرى، كما يمكن أن تحتوي إحدى العلب على نسبة أكبر من الأصناف التي تعتمد على المكسرات، بينما تضم علبة أخرى أنواعًا تقليدية أقل تكلفة.

150 جنيهًا للكيلو.. خيارات اقتصادية للأسر

وتبدأ بعض العلب الاقتصادية زنة كيلو من نحو 150 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار العلب المتوسطة زنة 2 كيلو بين 300 و350 جنيهًا.

أما العلبة الفاخرة بالمكسرات، التي يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات، فيصل سعرها إلى نحو 650 جنيهًا.

وتمنح هذه الفئات المستهلك مساحة أكبر للاختيار بحسب الميزانية، خصوصًا أن شراء علبة بوزن محدد قد يكون مناسبًا للأسر التي ترغب في الحصول على تشكيلة متنوعة دون الوصول إلى أسعار العلب الفاخرة.

وفي المقابل، ينبغي الانتباه إلى أن أسعار حلوى المولد 2026 ليست موحدة بين جميع المحال، وقد تختلف وفقًا للعلامة التجارية ومكان البيع ونوعية المواد المستخدمة في تصنيع الحلوى.



الأسواق الشعبية تبدأ من 70 جنيهًا

أما الباحثون عن أقل سعر ممكن، فتظل الحلوى الشعبية السائبة خيارًا مطروحًا في الأسواق، حيث يبدأ سعر الكيلو من نحو 70 جنيهًا وفق الأسعار المتداولة للموسم الحالي.

ويختلف هذا الخيار عن شراء العلب الجاهزة؛ إذ يستطيع المستهلك اختيار الأصناف التي يفضلها وشراء الكمية المطلوبة منها دون دفع تكلفة إضافية مرتبطة بالتغليف أو تنوع الأصناف داخل العلبة.

وقد يكون الشراء بالكيلو مناسبًا للأسر التي تفضل أنواعًا محددة من الحلوى، مثل الفولية أو السمسمية أو الحمصية، ولا تحتاج إلى شراء علبة مشكلة تضم أصنافًا قد لا يفضلها جميع أفراد الأسرة.

وتشير بيانات السوق إلى أن أسعار بعض الأصناف الشعبية ارتفعت بنسب محدودة مقارنة بالعام الماضي، بينما ظهرت الزيادة بصورة أكثر وضوحًا في بعض الأصناف الفاخرة، خاصة المنتجات التي تعتمد على المكسرات.

علب حلوى المولد عبر منصات التسوق الإلكتروني

تتوافر علب حلوى المولد 2026 كذلك عبر عدد من منصات التسوق الإلكتروني، وتتفاوت الأسعار بحسب حجم العبوة وعدد القطع ونوع الحلوى والمكسرات.

وتبدأ بعض العلب الفاخرة من نحو 849 جنيهًا، بينما تصل أسعار بعض التشكيلات الكبيرة إلى 1999 جنيهًا، ومن بين الأسعار المتداولة:

علب تضم 19 قطعة تبدأ من 1369 جنيهًا.

علب 22 قطعة بسعر 1499 جنيهًا.

علب 25 قطعة بسعر 1699 جنيهًا.

علب مشكلة تضم 48 قطعة بالمكسرات بسعر 1780 جنيهًا.

علب كبيرة تضم 50 قطعة بالمكسرات بسعر 1999 جنيهًا.

علب هدايا تضم 48 قطعة تبدأ من 849 جنيهًا.

علب هدايا مكونة من 58 قطعة بسعر 999 جنيهًا.

وتكشف هذه القائمة عن اتساع نطاق الخيارات المتاحة، لكن المقارنة لا يجب أن تعتمد على السعر فقط، بل على الوزن وعدد القطع ونوعية المكونات.

حلوى المولد تصل إلى 8500 جنيه

وعلى الطرف الآخر من السوق، لا تتوقف أسعار حلوى المولد عند مئات أو آلاف الجنيهات، فقد ظهرت خلال موسم 2026 تشكيلات فاخرة يصل سعر بعضها إلى نحو 8500 جنيه.

وتضم هذه الفئة علبًا كبيرة تحتوي على تشكيلة متنوعة من أصناف الحلوى والمكسرات، إلى جانب الاهتمام بشكل العلبة وطريقة تقديمها، وهو ما يجعلها أقرب إلى علب الهدايا الفاخرة.

ولا يدفع المستهلك في هذه الحالة ثمن الحلوى وحدها، إذ يدخل الوزن ونوع المكسرات وعدد الأصناف والتغليف وطريقة تقديم العلبة في تحديد القيمة النهائية للمنتج.

أسعار حلوى المولد في منافذ الحكومة

تمثل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين والشركات التابعة لها خيارًا آخر أمام المواطنين الباحثين عن أسعار أقل مقارنة ببعض محال الحلويات.

وتتحرك وزارة التموين لتوفير حلوى المولد للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، بالتنسيق مع الشركات المنتجة، وهو ما يجعل منافذ الحكومة منافسًا مهمًا في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.

لكن عند مقارنة أسعار حلوى المولد 2026 في المنافذ الحكومية، ينبغي الاعتماد على القوائم التي تعلنها الوزارة أو الشركات التابعة لها رسميًا، وعدم الخلط بين أسعار الموسم الحالي وأسعار الأعوام السابقة.

ففي الموسم الماضي، كانت منافذ التموين قد طرحت علبًا بأسعار تبدأ من 120 جنيهًا للكيلو السادة و145 جنيهًا للكيلو السادة لوكس، ووصلت علبة زنة 5 كيلوجرامات إلى 850 جنيهًا، بينما سجلت العلبة الفاخرة بالمكسرات زنة 5 كيلوجرامات نحو 1100 جنيه.

وتظل هذه الأرقام مرجعًا للموسم السابق وليست قائمة أسعار رسمية لموسم 2026.

كيف تختار علبة حلوى المولد المناسبة؟

يعتمد اختيار العلبة المناسبة على عدة عوامل، في مقدمتها الميزانية وعدد أفراد الأسرة والأصناف المفضلة، إلى جانب وزن العلبة ونسبة المكسرات الموجودة بها.

وتتوفر خيارات اقتصادية تبدأ من أقل من 200 جنيه، بينما تتدرج الأسعار وصولًا إلى علب الهدايا الفاخرة التي تتجاوز 2000 جنيه، وقد تصل إلى 8500 جنيه لبعض التشكيلات.



قبل الشراء.. احسب سعر الكيلو

من أهم الأخطاء التي قد يقع فيها المشتري مقارنة أسعار العلب من دون معرفة وزن كل منها.

فقد تبدو علبة بسعر 300 جنيه أرخص من علبة أخرى بسعر 400 جنيه، لكن إذا كانت العلبة الأولى أخف وزنًا بشكل ملحوظ، فقد تكون العلبة الثانية أكثر قيمة مقابل السعر.

لذلك يفضل قبل الشراء السؤال عن الوزن الصافي للعلبة، ومكونات التشكيلة، ونسبة المكسرات، وسعر الكيلو، إلى جانب مقارنة أكثر من محل أو منفذ.

كما يجب الانتباه إلى أن عدد القطع ليس معيارًا كافيًا، لأن أحجام القطع تختلف من منتج إلى آخر.

5 أسئلة توفر المال عند شراء حلوى المولد

أولًا: ما وزن العلبة؟

لا تكتفِ بعدد القطع، لأن 10 قطع في علبة قد تختلف تمامًا من حيث الوزن والقيمة عن 10 قطع في علبة أخرى.

ثانيًا: ما كمية المكسرات الموجودة؟

وجود الفستق أو البندق أو اللوز يرفع السعر، لذلك ينبغي معرفة نسبة المكسرات الفعلية قبل دفع فارق كبير في السعر.

ثالثًا: هل تحتاج إلى علبة مشكلة؟

إذا كانت الأسرة تفضل ثلاثة أو أربعة أصناف فقط، فقد يكون شراء الحلوى بالكيلو أو بالقطعة أوفر من شراء علبة مشكلة كاملة.

رابعًا: هل العلبة للاستهلاك المنزلي أم هدية؟

في حالة شراء الحلوى للاستهلاك المنزلي، قد لا تكون هناك حاجة إلى دفع مبالغ إضافية مقابل التغليف الفاخر، بينما يصبح شكل العلبة أكثر أهمية عند شرائها كهدية.

خامسًا: هل قارنت بين المحال والمنافذ الحكومية؟

المقارنة الصحيحة يجب أن تكون بين السعر والوزن والمكونات، وليس بين الرقم الموجود على العلبة فقط، حتى يتمكن المستهلك من اختيار المنتج الذي يقدم قيمة أفضل مقابل المبلغ المدفوع.