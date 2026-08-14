قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما
2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض
محمد رمضان يقتحم مسرح حفلته بسيارة فارهة في الساحل الشمالي
لطلاب الثانوية والدبلومات.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس
الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اقرأ وارتق.. أهل القرآن على موعد مع اليوم العالمي للسرد القرآني في 30 أغسطس

اقرأ وارتق
اقرأ وارتق
محمد شحتة

تستعد الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية لإطلاق النسخة الثالثة من اليوم العالمي للسرد القرآني، يوم 30 أغسطس 2026، تحت شعار «اقرأ وارتق» تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبدعم الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويأتي هذا اليوم تتويجًا لرحلة قرآنية امتدت طوال المشروع القرآني الصيفي؛ رحلةٍ بذل فيها الطلاب والحفظة جهودًا متواصلة في الحفظ والمراجعة والتسميع والتثبيت، وتدرّبوا خلالها على استحضار محفوظهم وربط آياته وسوره، حتى يصلوا إلى المستوى الذي يؤهلهم لخوض تجربة السرد القرآني.

ثمرة أسابيع من الحفظ والمراجعة والتدريب.. وأهل القرآن على موعد مع يوم الإتقان
 

والسرد ليس مجرد تلاوة للقرآن في يوم واحد، وإنما هو ثمرة جهد طويل، واختبار عملي لمدى ثبات الحفظ وقوة الاستحضار والقدرة على مواصلة التلاوة؛ ولذلك يأتي في ختام الموسم ليمنح كل مشارك فرصة ليرى ثمرة ما بذله من جهد، وينتقل من مرحلة الحفظ والمراجعة إلى مرحلة الإتقان.

وتقوم الفعالية على مسارين؛ السرد الكلي، وفيه يختم الحافظ القرآن الكريم كاملًا تسميعًا على شيخه أو صديقه في يوم واحد، والسرد الجزئي، الذي يتيح للمشارك أن يسرد ما تيسر له من القرآن الكريم، تدريبًا متدرجًا يؤهله، مع الاستمرار والمراجعة، للوصول إلى السرد الكلي.

وفي هذا اليوم، تجتمع الجهود القرآنية في مشهد واحد؛ فتلتقي المعاهد الأزهرية الحكومية والنموذجية والخاصة، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وفروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر داخل مصر وخارجها، وجامعة الأزهر الشريف، ومناطق وعظ الأزهر، والمعاهد الأزهرية في الدول الخارجية، إلى جانب الأفراد الراغبين في المشاركة من داخل مصر وخارجها؛ ليجتمع الجميع على هدف واحد: القرآن الكريم، حفظًا ومراجعةً وتسميعًا وإتقانًا.

وتحمل هذه المشاركة الواسعة معنى يتجاوز مجرد اجتماع المؤسسات؛ فهي تعاون وتكامل بين كل من يخدم كتاب الله، واجتماع لأهل القرآن؛ من الطالب في معهده أو مكتب تحفيظه، إلى الحافظ الذي يشارك من بيته، والمشارك الذي يأتي من خارج مصر، في مشهد قرآني تتوحد فيه الجهود وتتعدد فيه أماكن المشاركة، ويبقى الهدف واحدًا.

وقد شهدت النسخة الثانية من اليوم العالمي للسرد القرآني عام 2025 مشاركة أكثر من 100 ألف مشارك في المعاهد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم التي أمكن حصر أعداد المشاركين بها، فضلًا عن آلاف المشاركين من الجهات والأفراد خارج نطاق الحصر الرسمي، بما يعكس اتساع دائرة التفاعل مع فكرة السرد القرآني عامًا بعد عام.

ولا ينتهي أثر السرد بانتهاء هذا اليوم؛ فغاية التدريب أن يصل الحافظ إلى إتقان قراءة القرآن واستحضاره، ليواصل طوال العام رحلته مع كتاب الله تدبرًا وفهمًا وعملًا، فيكون القرآن منهج حياة، لا مجرد محفوظ في الصدور.

وهكذا يختتم المشروع القرآني الصيفي فعالياته بيوم يجمع ثمرة الحفظ، وفرحة الإنجاز، وروح المنافسة، ومحبة كتاب الله، ويؤكد أن الطريق إلى الإتقان يبدأ بـ«اقرأ»، وأن الارتقاء مع القرآن رحلة مستمرة.

الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم القرآن اقرأ وارتق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين توثق لحظات من رحلتها داخل الطائرة

الأهلي

الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع مهاجم الأهلي

"نيوم" يفوز على "الفيحاء"

نيوم يفوز على الفيحاء 2-1 في الدوري السعودي

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026..تحقق من المعلومات قبل إصدار أحكام

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج العذراء حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. خليك حذر في التعاملات المالية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد