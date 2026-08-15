أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس

أعرب القارئ محمد كامل، الفائز بالمركز الثاني عالميا بـ جائزة محمد السادس الدولية للقرآن، عن فرحته بتحقيق هذا المركز، معلقا "تشرق أنوار العطاء.. بمشاعر تفيض بالفخر والاعتزاز والامتنان، أشارككم اليوم الفرحة الكبرى بفوزي بالمركز الثاني عالميًا بجائزة الملك محمد السادس الدولية للقرآن الكريم في دورتها العشرين بالمملكة المغربية الشقيقة".

القارئ محمد كامل يوجه رسالة شكر وتقدير لقيادتي مصر والمغرب

وأضاف في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، "في هذا المقام الجليل، أود أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى المملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومةً وشعباً مضيافاً وكريماً، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على رعايته السامية لأهل القرآن، ودعمه المستمر لكتاب الله العزيز.

كما وجه الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ولجنة التنظيم على حسن الاستقبال والوفادة، والتنظيم المتميز والدقيق الذي يعكس ريادة المغرب في خدمة الذكر الحكيم.

وتابع "وطني الغالي جمهورية مصر العربية: ممثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أشكره على دعمه الدائم للشباب وحملة القرآن، وإلى وزارة الأوقاف المصرية بقيادتها ورجالها المخلصين، على الرعاية والتشجيع والدعم المستمر الذي كان دافعاً لي للتميز والتمثيل المشرف للوطن في المحافل الدولية".

كما وجه شكره إلى “الأصدقاء والأحبة في المغرب الذين غمروني بحفاوتهم، وأشعروني كأنني في بلدي وبين أهلي، فكانوا نعم السند والأخوة، الأهل والأساتذة وكل المهنئين، ممن غمروني بدعواتهم الصادقة وكلماتهم التي أثلجت صدري وضاعفت فرحتي”.

واختتم "أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفيعاً لنا، وأن يرفع قدركم جميعاً ويجزيكم عني خير الجزاء.. شكرًا لكم من أعماق القلب، ودامت أيامكم حافلة بالمسرات والنجاحات".