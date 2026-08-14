وزير الأوقاف يهنئ القارئ محمد كامل لفوزه بالمركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القارئ محمد محمد كامل، الفائز بالمركز الأول في الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، بالمملكة المغربية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يؤكد ما تتمتع به مصر من ثروة قرآنية متميزة، وما يقدمه أبناؤها من نماذج مشرفة في المحافل الدولية.

وزير الأوقاف: ثمرات دولة التلاوة تزداد تألقا.. وتكريم ابني محمد كامل فور رجوعه بسلامة الله

وأعرب الوزير عن خالص اعتزازه بما حققه الشيخ محمد كامل من إنجاز متميز، وبما قدمه من تمثيل مشرف لمصر ووزارة الأوقاف في هذه المسابقة الدولية، راجيًا له دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرته في خدمة كتاب الله.

كما أشاد الوزير بالمسابقة الملكية المغربية بما لها من أهمية دولية ولما ترسخه من اهتمام بأهل الله وخاصته.

وقرر الوزير، تكريم الشيخ محمد محمد كامل؛ تقديرًا لما حققه من إنجاز، وتحفيزًا له ولغيره من أبناء مشروع «دولة التلاوة» والمواهب القرآنية المصرية على مواصلة التميز، وحصد المراكز المتقدمة في المسابقات والمحافل القرآنية الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للنجاحات التي يحققها أبناء «دولة التلاوة»، ويؤكد أهمية المشروع في اكتشاف المواهب القرآنية، ورعايتها، وتأهيلها وفق أعلى المستويات، بما يمكنها من تمثيل مصر بصورة مشرفة في المسابقات القرآنية الدولية.