طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

يُعد الفلفل المحشي من الأطباق المحببة لدى كثير من أفراد الأسرة، ويمكن تحضيره بطرق متنوعة بعيدًا عن الحشوة التقليدية بالأرز. وتوفر الخضراوات والجبن واللحوم والتونة خيارات عديدة لتحضير حشوات مختلفة، تمنح الفلفل مذاقًا شهيًا وقوامًا مميزًا.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفلفل المحشي بدون أرز بـ3 طرق مختلفة، وهي الفلفل المحشي بالجبنة والخضراوات، والفلفل المحشي باللحم والذرة، بالإضافة إلى الفلفل المحشي بالتونة والبطاطس.

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والخضراوات

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والخضراوات

المكونات:

4 حبات فلفل ألوان أو فلفل أخضر كبير.

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

نصف كوب جبنة فيتا مفتتة.

حبة كوسة صغيرة مقطعة مكعبات.

حبة جزر صغيرة مبشورة.

نصف حبة فلفل ألوان مقطعة مكعبات.

نصف بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

رشة زعتر مجفف.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والخضراوات

طريقة التحضير:

ـ اغسلي حبات الفلفل جيدًا، ثم اقطعي الجزء العلوي واحتفظي به جانبًا، وأزيلي البذور من الداخل.

ـ سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

ـ أضيفي الجزر والكوسة والفلفل المقطع، وقلبي المكونات لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى تصبح الخضراوات طرية مع الحفاظ على قوامها.

ـ ارفعي الخليط من على النار، ثم أضيفي الجبنة الفيتا والزعتر والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

ـ احشي حبات الفلفل بالخليط، ثم وزعي الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

ـ رتبي الفلفل في صينية، وأضيفي كمية قليلة من الماء إلى قاع الصينية.

ـ غطي الصينية بورق الفويل، ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

ـ أزيلي ورق الفويل واتركي الفلفل عدة دقائق إضافية حتى تذوب الجبنة ويحصل الوجه على لون ذهبي.

طريقة عمل الفلفل المحشي باللحم والذرة

طريقة عمل الفلفل المحشي باللحم والذرة

المكونات:

4 حبات فلفل ألوان كبير.

300 جرام لحم مفروم.

نصف كوب ذرة حلوة.

بصلة صغيرة مفرومة.

فص ثوم مفروم.

حبة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة عمل الفلفل المحشي باللحم والذرة

طريقة التحضير:

ـ اغسلي الفلفل وقطعي الجزء العلوي منه، ثم أزيلي البذور والغشاء الداخلي.

ـ سخني الزيت في مقلاة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

ـ أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيدًا حتى يتغير لونه وينضج.

ـ أضيفي الطماطم وصلصة الطماطم والذرة والبابريكا والكمون والفلفل الأسود والملح.

ـ اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 7 دقائق تقريبًا حتى تتجانس المكونات ويقل السائل.

ـ احشي حبات الفلفل بخليط اللحم والذرة.

ـ رتبي الفلفل في صينية وغطيها بورق الفويل.

ـ ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

ـ أزيلي ورق الفويل، ثم وزعي الموتزاريلا على الوجه وأعيدي الصينية إلى الفرن حتى تذوب الجبنة ويحصل الوجه على لون ذهبي.

طريقة عمل الفلفل المحشي بالتونة والبطاطس

طريقة عمل الفلفل المحشي بالتونة والبطاطس

المكونات:

4 حبات فلفل ألوان أو فلفل أخضر كبير.

علبتان تونة مصفاة جيدًا.

2 حبة بطاطس متوسطة.

نصف كوب ذرة حلوة.

نصف بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان مايونيز أو زبادي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة فلفل أسود.

رشة بابريكا.

ملح حسب الحاجة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر مبشورة.

طريقة عمل الفلفل المحشي بالتونة والبطاطس

طريقة التحضير:

ـ اسلقي البطاطس حتى تصبح طرية، ثم اتركيها لتبرد قليلًا وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.

ـ اغسلي الفلفل وقطعي الجزء العلوي منه، ثم أزيلي البذور من الداخل.

ـ ضعي التونة والبطاطس والذرة والبصل في وعاء عميق.

ـ أضيفي المايونيز أو الزبادي وعصير الليمون والبابريكا والفلفل الأسود، ثم قلبي المكونات برفق حتى تتجانس.

ـ احشي حبات الفلفل بخليط التونة والبطاطس دون الضغط على الحشوة بقوة.

ـ رشي الجبنة المبشورة على الوجه.

ـ رتبي الفلفل في صينية، وأضيفي كمية قليلة من الماء إلى قاعها.

ـ غطي الصينية بورق الفويل، ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

ـ أزيلي ورق الفويل واتركي الفلفل عدة دقائق إضافية حتى تذوب الجبنة ويحصل على لون خفيف.

يُقدم الفلفل المحشي بالتونة والبطاطس ساخنًا، ويمكن تقديمه بجانب طبق من السلطة الخضراء للحصول على وجبة متكاملة وشهية.

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

أفكار لحشوات الفلفل المحشي بدون أرز

وتتميز وصفات الفلفل المحشي بدون أرز بسهولة تغيير الحشوة وفقًا للمكونات المتوفرة في المنزل، ويمكن تجربة حشوات أخرى مثل الدجاج والخضراوات أو الجبن المشكلة، للحصول على أطباق متنوعة تناسب الغداء أو العشاء.