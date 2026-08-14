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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

هالاند
هالاند
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية حصول النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند على 4 شهادات جديدة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد إسهاماته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

وارتدى هالاند قميص نادي مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أبرز إنجازات هالاند هي أنه أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوضه 111 مباراة فقط.

إنجاز هالاند

وحقق هالاند هذا الإنجاز في 2 يناير 2025، بعد هدفه أمام فولهام ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، والرقم الثاني له هو تحطيمه لرقم الأسطورة المصرية محمد صلاح إذا أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في موسم واحد فقط.

وفي موسم 2022-2023 سجل هالاند 36 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وكان هذا أول موسم له رفقة كتيبة بيب جوارديولا.

والرقم الثالث هو أن هالاند يعتبر الهداف التاريخي لدوري الأمم الأوروبية برصيد 19 هدفًا بين عامي 2020 و2024 متفوقا بأربعة أهداف على أقرب منافسيه.

هالاند أيضا وقف جنبا لجنب بجوار ليونيل ميسي ولويز أدريانو بتسجيله خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا بعد خماسيته في مرمى لايبزيج.

وتشير موسوعة جينيس إلى أن هالاند حقق شعبية قوية خارج الملعب إذ بعدما انتهت كأس العالم 2026 زاد حسابه الشخصي حوالي 24 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

هالاند جينيس مانشستر سيتي

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