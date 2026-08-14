رونالدو يغير إطلالته بعد الزواج.. ويفاجئ جمهوره بلون شعر جديد

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جمهوره بإطلالة جديدة بعد زواجه من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حيث ظهر بشعر مصبوغ باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي.

ونشر رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، صوراً بإطلالته الجديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد أيام قليلة من زفافه على جورجينا، التي ارتبط بها لمدة 10 سنوات.

وكان خبر زواج الثنائي تصدر العناوين في 11 أغسطس، بعدما أقاما احتفالاً خاصاً في جزيرة ماديرا البرتغالية، إذ حجزا فندقاً فاخراً لاستقبال المدعوين.

مسيرة رونالدو

ويواصل رونالدو مسيرته مع النصر السعودي، كما شارك مع منتخب البرتغال في خمس مباريات خلال كأس العالم 2026، سجل خلالها ثلاثة أهداف.