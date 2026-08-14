مش هتاخد جنيه.. مفاجأة في اتفاق زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

كشفت صحيفة Jornal de Notícias البرتغالية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالوضع المالي والقانوني بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز، بالتزامن مع زواجهما.

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو وجورجينا وقّعا اتفاقًا ينص على فصل الممتلكات، بما يعني أن ممتلكات كل طرف تظل مملوكة له بشكل مستقل، سواء تلك التي كانت بحوزته قبل الزواج أو التي اكتسبها بصورة فردية بعده.

وأوضحت الصحيفة أن وثيقة الزواج المدني التي اطلعت عليها تكشف أن الثنائي اختار نظام فصل الممتلكات، وهو ما يحدد بصورة واضحة الوضع القانوني لأصول كل منهما في حال حدوث انفصال مستقبلًا.

وبموجب هذا الاتفاق، لا تحصل جورجينا على جزء من الممتلكات الخاصة بكريستيانو رونالدو لمجرد حدوث الانفصال، كما يحتفظ اللاعب بممتلكاته الخاصة التي يمتلكها بشكل مستقل.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل في ظل الثروة الضخمة التي يمتلكها رونالدو، والتي جمعها على مدار مسيرته الكروية، إلى جانب استثماراته وأعماله التجارية وعقوده الإعلانية.

وكان رونالدو وجورجينا قد أعلنا ارتباطهما رسميًا، بعد سنوات من العلاقة التي بدأت منذ عام 2016، وأصبح الثنائي من أكثر الأزواج شهرة على مستوى العالم.

وتسلط هذه التفاصيل الضوء على حرص الطرفين على تنظيم الجانب المالي والقانوني في علاقتهما بصورة واضحة، مع الفصل بين الممتلكات الخاصة بكل طرف.

وأكدت صحيفة Jornal de Notícias أن وثيقة الزواج تتضمن نظام فصل الممتلكات، في خطوة تجعل الأصول الفردية لكل من رونالدو وجورجينا منفصلة قانونيًا عن أصول الطرف الآخر.