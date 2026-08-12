كريستيانو رونالدو يُواسي ميسي بعد وفاة والده: «عناق كبير لك ولأحبائك»

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على تقديم الدعم والمواساة للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، بعد وفاة والده خورخي ميسي، وذلك من خلال تعليق على منشور الأخير عبر حسابه الرسمي.

وكان ميسي قد أعلن وفاة والده خورخي ميسي، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد معاناة مع المرض، وشارك رسالة مؤثرة نعى خلالها والده، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب رونالدو تعليقًا على منشور ميسي: «عناق كبير لك ولأحبائك في هذه الأوقات الصعبة ليو.. أتمنى لك الكثير من القوة».

علاقة قوية بين ميسي ووالده

ولعب خورخي ميسي دورًا محوريًا في مسيرة نجله الكروية، إذ كان أحد أبرز الداعمين له منذ سنواته الأولى، عندما كان لاعبًا ناشئًا في صفوف نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وساند خورخي نجله خلال أزمة النمو التي عانى منها في طفولته، وساهم في توفير العلاج اللازم له، قبل أن يرافقه في رحلة الانتقال إلى إسبانيا وبدء مسيرته مع برشلونة.

وظل خورخي حاضرًا في مسيرة ميسي لسنوات طويلة، سواء من خلال دوره كوالد ووكيل أعمال، أو عبر ظهوره المتكرر في مدرجات الملاعب لمتابعة مباريات نجله ودعمه.

وشهدت مسيرة ميسي العديد من الإنجازات والبطولات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، إلى جانب حصد العديد من الألقاب مع برشلونة وإنتر ميامي، والجوائز الفردية وفي مقدمتها الكرة الذهبية