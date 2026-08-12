قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يودع والده برسالة مؤثرة: لا أعرف كيف سأواصل من دونك

ميسي ووالده
ميسي ووالده
يارا أمين

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى والده الراحل خورخي ميسي، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانه، وكاشفًا عن تفاصيل صعبة عاشها خلال بطولة كأس العالم 2026.  

ونشر ميسي عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورة تجمعه بوالده، وكتب رسالة مؤثرة قال فيها: «أبي، ما زلت لا أستطيع تصديق أنك رحلت، يصعب علي كثيرًا أن أتخيل أنني لن أراك بعد الآن، وأننا لن نتحدث مجددًا.

وصلنا إلى نهائي كأس العالم، ولم تتمكن من الحضور، كنت أريد الفوز به من أجلك، لم أستطع.. لم تعد ساقاي قادرتين على الاستمرار، حاولت أن أتحدى جسدي، لكنني لم أستطع، لم أشعر أنني بخير أبدًا».

وتحدث قائد منتخب الأرجنتين عن الحالة الصحية لوالده خلال فترة كأس العالم، موضحًا أن تدهور حالته جاء قبل انطلاق البطولة بأيام، وأنه كان يأمل في أن يتحسن ويتمكن من السفر لمشاهدة مباريات المنتخب الأرجنتيني.

وكشف ميسي أنه كان ينتظر رسالة والده عقب كل مباراة خلال المونديال، قبل أن يدرك مدى صعوبة حالته الصحية، مؤكدًا أن رغبته في الوصول إلى المباراة النهائية كانت مرتبطة أيضًا بأمله في منح والده فرصة للحضور ومشاهدة إحدى مباريات البطولة.  

وفاة والد ميسي بعد صراع مع المرض

وتوفي خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله لسنوات طويلة، في مدينة روزاريو الأرجنتينية عن عمر 68 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية لم تكشف الأسرة تفاصيلها بشكل كامل. وكان خورخي قد خضع للعلاج والمتابعة الطبية خلال الفترة التي سبقت وفاته.  

ولعب خورخي ميسي دورًا محوريًا في مسيرة نجله منذ بداياته، إذ رافقه في رحلته الاحترافية، وتولى إدارة أعماله وتمثيله، وكان مستشارًا له طوال سنوات مسيرته الكروية.  

وكانت حالة خورخي الصحية قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال كأس العالم، بعدما انتشرت في يونيو الماضي شائعات كاذبة عن وفاته، قبل أن تؤكد عائلة ميسي وقتها أنه كان يخضع للرعاية الطبية ويتعافى، وتنتقد انتشار تلك الأخبار.  

وفي رسالته الأخيرة، عبّر ميسي كذلك عن حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله في كرة القدم، مؤكدًا أن فقدان والده جعله يتساءل عن قدرته على الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، في واحدة من أكثر رسائله الشخصية تأثيرًا منذ بداية مسيرته.

ليونيل ميسي بطولة كأس العالم 2026 ميسي وفاة والد ميسي والد ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

المتهم بقتل شقيقه

بعد ظهوره في بث مباشر.. ضبط المتهم بقتل شقيقه في المنوفية

نائب محافظ بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد عرض عروس النيل الفرعوني بممشى الكورنيش

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد