ميسي يودع والده برسالة مؤثرة: لا أعرف كيف سأواصل من دونك

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى والده الراحل خورخي ميسي، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عامًا، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانه، وكاشفًا عن تفاصيل صعبة عاشها خلال بطولة كأس العالم 2026.

ونشر ميسي عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورة تجمعه بوالده، وكتب رسالة مؤثرة قال فيها: «أبي، ما زلت لا أستطيع تصديق أنك رحلت، يصعب علي كثيرًا أن أتخيل أنني لن أراك بعد الآن، وأننا لن نتحدث مجددًا.

وصلنا إلى نهائي كأس العالم، ولم تتمكن من الحضور، كنت أريد الفوز به من أجلك، لم أستطع.. لم تعد ساقاي قادرتين على الاستمرار، حاولت أن أتحدى جسدي، لكنني لم أستطع، لم أشعر أنني بخير أبدًا».

وتحدث قائد منتخب الأرجنتين عن الحالة الصحية لوالده خلال فترة كأس العالم، موضحًا أن تدهور حالته جاء قبل انطلاق البطولة بأيام، وأنه كان يأمل في أن يتحسن ويتمكن من السفر لمشاهدة مباريات المنتخب الأرجنتيني.

وكشف ميسي أنه كان ينتظر رسالة والده عقب كل مباراة خلال المونديال، قبل أن يدرك مدى صعوبة حالته الصحية، مؤكدًا أن رغبته في الوصول إلى المباراة النهائية كانت مرتبطة أيضًا بأمله في منح والده فرصة للحضور ومشاهدة إحدى مباريات البطولة.

وفاة والد ميسي بعد صراع مع المرض

وتوفي خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله لسنوات طويلة، في مدينة روزاريو الأرجنتينية عن عمر 68 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية لم تكشف الأسرة تفاصيلها بشكل كامل. وكان خورخي قد خضع للعلاج والمتابعة الطبية خلال الفترة التي سبقت وفاته.

ولعب خورخي ميسي دورًا محوريًا في مسيرة نجله منذ بداياته، إذ رافقه في رحلته الاحترافية، وتولى إدارة أعماله وتمثيله، وكان مستشارًا له طوال سنوات مسيرته الكروية.

وكانت حالة خورخي الصحية قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال كأس العالم، بعدما انتشرت في يونيو الماضي شائعات كاذبة عن وفاته، قبل أن تؤكد عائلة ميسي وقتها أنه كان يخضع للرعاية الطبية ويتعافى، وتنتقد انتشار تلك الأخبار.

وفي رسالته الأخيرة، عبّر ميسي كذلك عن حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله في كرة القدم، مؤكدًا أن فقدان والده جعله يتساءل عن قدرته على الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، في واحدة من أكثر رسائله الشخصية تأثيرًا منذ بداية مسيرته.