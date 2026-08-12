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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي: تنفيذ خطوة جديدة على طريق الإنقاذ.. وتوفير 138 ألف دولار للنادي

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسام الحارتي

في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة من أجل إنهاء كافة القضايا التي تسببت في فرض حظر القيد على نادي الإسماعيلي على مدار أكثر من أربعة مواسم كروية، تواصل اللجنة العمل على مدار الساعة لإغلاق هذه الملفات واحدًا تلو الآخر، رغم صعوبة وتعقيدات الموقف، والعراقيل التي يضعها البعض بهدف عرقلة المفاوضات أو تعطيلها.

وأعلنت اللجنة عن نجاحها في التوصل إلى تسويات نهائية لقضيتي اللاعبين حمدي النقاز ومحمد لامين كونيه.

وقد بلغ إجمالي المستحقات محل القضيتين 703 آلاف دولار أمريكي، ونجحت المفاوضات في إنهاء الملفين بشكل نهائي مقابل سداد 565 ألف دولار أمريكي فقط، وهو ما حقق للنادي توفيرًا قدره 138 ألف دولار أمريكي، أي ما يقارب 7 ملايين جنيه مصري.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للجهود السابقة التي أسفرت عن تسوية عدد من الملفات والقضايا المؤثرة، بما يؤكد أن اللجنة تسير بخطوات متتابعة ومدروسة نحو الهدف الأكبر، وهو إنهاء كافة أسباب حظر القيد، وفتح الطريق أمام النادي لاستعادة استقراره الكروي.

وتتقدم اللجنة بخالص الشكر والتقدير إلى فريق التفاوض بشركة «سبورت ميكرز – نصر الدين عزام وشركاه»، على تعاونه بكل جدية مع أعضاء اللجنة، ويأتي على رأسه المستشار نصر عزام والمستشار هشام عيسى، لما قدماه من تعاون وجهد متواصل في تسوية وإنهاء عدد من الملفات، ومن بينها قضايا:

كارميلو – جان موريل – حمدي النقاز – محمد لامين كونيه – والمدرب الإسباني داريو بييرا.

ويجري حاليًا رفع قرار حظر القيد في القضيتين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتابع بيان الإسماعيلي :" تدرك اللجنة أن الطريق لا يزال طويلًا، وأن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى جهد وتفاوض وموارد مالية، فإنها تؤكد لجماهير الإسماعيلي العظيمة أنها لن تتوقف، ولن تدخر جهدًا في سبيل إنهاء باقي القضايا تباعًا.

وأتم:"إنها بالفعل معركة مع الزمن، في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتحديات متعددة، إلا أن الهدف سيظل واحدًا وواضحًا: الإسماعيلي أولًا.. ومصلحة النادي فوق كل اعتبار.

وتؤكد اللجنة أن أي جهود لتعطيل العمل أو إبطاء خطوات إنهاء هذه الملفات لن تثنيها عن مواصلة مهمتها، وأنها ستظل ملتزمة بالعمل من أجل مصلحة النادي، والحفاظ على حقوقه ومستقبله.

واختتم البيان بتوجيه رسالة للجماهير :"إلى جماهير الإسماعيلي العظيمة.. دعمكم ومساندتكم ليست رفاهية.. بل ضرورة لا غنى عنها.

نادي الإسماعيلي حمدي النقاز محمد لامين كونيه الإسماعيلي

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