أيمن رجب: المنافسة على الدوري ستظل «ثلاثية».. والدمج «المبهم» ليس حلًا للإسماعيلي

تحدث أيمن رجب، لاعب الإسماعيلي السابق، عن أن المنافسة على لقب الدوري المصري في الموسم الجديد، الذي ينطلق في أغسطس الجاري ستظل ثلاثية على شاكلة الموسم الماضي.

وقال أيمن رجب، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «المنافسة على لقب الدوري المصري في الموسم الجديد ستظل بين ثلاثة أندية»، في إشارة منه إلى الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، مضيفًا أن الصراع سيكون على المركز الرابع شرسًا بين أكثر من نادٍ.

وأردف قائلًا: «العدالة في توزيع حقوق البث بين جميع الأندية دون تمييز لأي فريق على آخر يُسهم في قوة المنافسة مثلما يحدث في الدوري السعودي، وكذلك ما يحدث في الدوري الإنجليزي، فالفريق الصاعد إلى البريمرليج يحصل نفس القيمة التي يحصل عليها كبار أندية الدوري.

وشدد رجب على ضرورة تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري المصري، لافتًا إلى أن هذا لا يحدث حاليًا في الدوري جتى الآن.

وأشار رجب إلى أن جمهور الزمالك ساند الفريق بشكل كبير في الموسم المنتهي، وهو ما ساهم في تحقيق دوري استثنائي للفريق رغم ظروف الفريق الصعبة.

وفي سياق آخر، رأى رجب أن الدمج لم يكن حلًا لإنهاء أزمة الإسماعيلي وبقاء الفريق في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا الدمج كان دمجًا مبهمًا، وفقًا لوجهة نظره.