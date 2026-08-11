60 سؤال في ساعة|عقد اختبارات التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 ، تبدأ الاختبارات الإلكترونية “القدرات” للطلاب الجدد المتقدمين للإلتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لمعرفة موعد ومكان اختبار القدرات الخاص بـ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، يمكن للطلاب الدخول على بوابة التقديم باستخدام نفس بيانات الدخول المسجلة أثناء التقديم.

على هذا الرابط : https://dualedu.moe.gov.eg/

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : أن ضوابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، تنص على أنه للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يجب اجتياز اختبار القدرات الذي سيتم عقده بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات

التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 .. موعد ومكان اختبار القدرات

اختبار التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 .. 60 سؤال في ساعة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل اختبار القدرات الخاص بـ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 مؤكدة ما يلي :

يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى قدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد اسئلة الاختبار نحو 60 سؤال – زمن الاختبار 60 دقيقة.

مجموعات أسئلة الاختبار تشمل قياس قدرات الطالب في [اللغة العربية – English Language – رياضيات – علوم – حاسب آلي – اختبارات الذكاء]

هناك إصدارين من الاختبار احدهم باللغة العربية والاخر باللغة الانجليزية .. يحق للطالب اختيار اللغه طبقا لرغبته .

المصدر الرئيسي لمجموعات اسئلة الاختبار هي المقررات الدراسية للمرحلة الاعدادية [عدا أسئلة اختبارات الذكاء] ولقد تم وضع اسئلة الاختبار بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة.

يسمح باستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية مع العلم أنك لست بحاجة لاستخدام الالة الحاسبة .

البيانات المطلوبة [اسم الطالب كاملاً – الرقم القومي – كود الطالب من الحكومة الالكترونية – المدرسة المتقدم لها الطالب]

على الطالب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار

واجهة اسئلة الاختبار موضحا بها العناصر التالية [زمن الاختبار / الوقت المتبقي – زر تسليم الاجابة "ارسال" –رقم السؤال من اجمالي عدد اسئلة الاختبار – نوع السؤال والمطلوب منه].

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن روابط الاختبار التجريبي (نسخة باللغة العربية – نسخة باللغة الانجليزية) للتدرب على اسئلة الاختبار وكيفية التعامل مع إجراءات الاختبار ، وتتمثل هذه الروابط فيما يلي :

رابط الاختبار التجريبى باللغة العربية

https://s.ivyis.org/test/mi3/ar/

رابط الاختبار التجريبى باللغة الانجليزية

https://s.ivyis.org/test/mi3/en/