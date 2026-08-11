غلق باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .. ظهر اليوم

أعلنت الصفحات الرسمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، أنه بناءً على تعليمات الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر مد فترة التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.

ويستمر فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، حتى ظهر اليوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٨/١١ ، ليتمكن الطلاب الراغبون في الالتحاق بمدارس المتفوقين من استكمال إجراءات التقديم قبل غلق باب التسجيل.

ويأتي ذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب المستحقين للتقدم، واستكمال إجراءاتهم وفقًا للقواعد المنظمة للقبول

وكان قد أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن التقدم هذا العام تقدم موحد لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس ، ويمكن للطالب عند تحديد رغباته كتابة اي من المدارس بما فيها متفوقين عين شمس ضمن الرغبات

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لإختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، فسيكون امتحان واحد وملف واحد وسيتم التوزيع طبقا للنقاط والرغبات والتنسيق للناجحين في اختبارات التقدم

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى تطبيق نظام جديد للتقييم بالنقاط يجمع بين كل أوجه التميز المطلوبة ، مؤكداً أنه ليس شرطا أبدا الحصول على نقاط في كل معايير التقدم

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن نقاط التقييم في اختبارات القبول في في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تتمثل في :

التميز الدراسي (مجموع الإعدادية ونتيجة المواد) حتى ١٤ نقطة

التفوق العلمي حتى ١٠ نقاط

التفوق الرياضي حتى ١٠ نقاط

وقال نائب وزير التربية والتعليم : امتحانات التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هذا العام جديدة ، وبنوك اسئلتها جديدة وتعتمد تماما على ما حصله الطالب في المرحلة الإعدادية بالنسبة للرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، ذلك من خلال الضغط على :

https://exls.emis.gov.eg

موعد اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم المقررة لكل مدرسة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي المخصص للتقديم.