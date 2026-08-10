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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التظلمات نصفته"..تعديل نتيجة الثانوية العامة لطالب ببني سويف ليصبح الثالث على مدرسته

المدرسة تعلن تعديل نتيجة الطالب
المدرسة تعلن تعديل نتيجة الطالب
ياسمين بدوي

أعلنت مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بنين الواسطى ببني سويف ، عن تعديل نتيجة الثانوية العامة للطالب مروان محمد أحمد حسن الوزير ، ليصبح مجموعه الكلي في نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 306.5 بنسبة مئوية 95.8% ليحتل المركز الثالث على مستوى المدرسة علمي علوم

وأوضحت المدرسة على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، أن تعديل نتيجة الثانوية العامة 0للطالب المذكور جاء بناءا على تعديل درجاته بعد التظلم

وعلقت المدرسة قائلة : عودة الحق لأصحابه .. ألف مبروك للطالب مروان محمد أحمد حسن الوزير 

نتيجة الطالب قبل التعديل على موقع وزارة التربية والتعليم

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2026 للطالب المذكور على موقع وزارة التربية والتعليم تؤكد أنه كان حاصلا على مجموع 278.5 درجة بما يعادل 87.03 % وكانت درجاته كالتالي :

  • اللغة العربية 80
  • اللغة الاجنبية الالى 57
  • الكيمياء 30
  • الأحياء 53
  • الفيزياء 58.5

كما ظهرت نفس النتيجة قبل التعديل “الذي أعلنته المدرسة” على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 الذي سجل عليه الطلاب المتظلمين على موقع وزارة التربية والتعليم ، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded 

تظلمات الثانوية العامة 2026 
 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2026 ، لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من  الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2026

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم رد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 لجميع الطلاب المتظلمين في حال ثبوت أحقيتهم في الحصول على درجات إضافية غير محسوبة بعد فحص التظلم 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، فى حالة تعديل درجات الطالب ، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم المدفوعة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقاً لضوابط منظومة تظلمات الثانوية العامة 2026 ،  تعتمد مذكرات زيادة الدرجات للطلاب المستحقين من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الإمتحان ، ثم تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدأت إرسال موعد ومكان الإطلاع على أوراق متظلمي الثانوية العامة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026

و يمكن للطالب من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، معرفة مكان الإطلاع و تاريخ الإطلاع و موعد الإطلاع بالساعة ، وعنوان مكان الإطلاع بالتفصيل 

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