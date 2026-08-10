أحمد موسى: الشواطئ في المدن السياحية تم احتلالها.. وملايين المصريين من حقهم ينزلوا البحر

فتح الإعلامي أحمد موسى ملف إتاحة الشواطئ أمام المواطنين، مؤكدًا أن هناك شواطئ في عدد من المدن السياحية والقرى السياحية أصبح الوصول إليها محدودًا أمام المواطنين.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا هنا بتكلم على المنظومة بشكل عام.. تم احتلال الشواطئ في المدن السياحية.. والقرى السياحية أخدوا الشواطئ احتلال».

وأضاف: «في بشر يا جماعة وفي ملايين الناس.. ومش من حقك تمنع الناس إنهم ينزلوا البحر».

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الإسكندرية فقط، بل يتكرر في أماكن أخرى، مستشهدًا بشواطئ جمصة وكورنيش المنصورة الجديدة.

وطالب بالنظر إلى منظومة الشواطئ بشكل كامل بما يضمن حق المواطنين.