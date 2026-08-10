صورة هيلين تشعل الجدل.. تفاصيل جديدة تكشف مفاجأة بشأن ضحية النرجس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهيلين، إحدى ضحايا جريمة التجمع الخامس، والتي ظهرت فيها مرتدية سلسلة تحمل اسم "فلسطين"، قبل أيام من مقتلها مع أسرتها .

وأظهرت الصورة المتداولة هيلين وهي تلتقط صورة لنفسها، فيما ظهرت حول رقبتها سلسلة تحمل اسم فلسطين، وهو ما دفع المستخدمين إلى إعادة نشر الصورة باعتبارها اخر ظهور لها قبل الواقعة.



وشهدت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، لحظات مثيرة، بعدما التزم المتهم الصمت التام خلال التحقيقات، ولم يدلي بأي أقوال بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهم ظل لنحو ساعتين أمام النيابة في حالة صمت، دون أن يتحدث أو يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وسط محاولات من جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.



وتواصل نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في الحادث، للوقوف على تفاصيل الجريمة، وفحص الأدلة وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت اعترافات المتهم بارتكاب واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته وابنتيهما بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، عن تفاصيل الجريمة، حيث أقر بأنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل مسكنه، فقرر التخلص منه وسرقته لمروره بضائقة مالية.

وأوضح المتهم، خلال مواجهته أمام أجهزة الأمن، أنه استدرج المجني عليه بسيارته، وتعدى عليه بإطلاق عيار ناري، وعقب التأكد من وفاته استولى على مفاتيح مسكنه، ثم تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.

وأضاف المتهم أنه توجه عقب ذلك إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير ونُقل إلى أحد المستشفيات، ثم اصطحبها رفقة كريمتيها داخل سيارتها، وأطلق عليهم أعيرة نارية بالطريق، ما أسفر عن وفاتهن.