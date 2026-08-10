البابا تواضروس يستقبل شباب وخدام كنيسة مار مينا بمسيساجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب وخدام كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمسيساجا، التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، الذين جاؤوا برفقة القس رافائيل غالي كاهن الكنيسة ذاتها، حيث قدموا خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمصر.

أشاد قداسة البابا بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وشجعهم على تكرار الزيارة.

تم ترتيب هذه الزيارة الخدمية من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:

Hands in God’s Hand.