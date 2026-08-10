ما مواصفات الحجاب الشرعي ومتى يجب؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من إحدى الفتيات حول مواصفات الحجاب الشرعي وسنّ وجوبه، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لم تُقيّد الحجاب بشكل زيٍّ معين، وإنما وضعت له ضوابط وأوصافًا واضحة يجب الالتزام بها.

مواصفات الحجاب الشرعي وسنّ وجوبه

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الحجاب الشرعي يتحقق بأي زيٍّ يستوفي الشروط، وهي أن يستر جميع بدن المرأة عدا الوجه والكفين، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، ولا شفافًا يكشف ما تحته.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء أجازوا كذلك كشف القدمين، موضحًا أن العبرة ليست باسم اللباس مثل الخمار أو العباءة أو غيرها، بل بتحقق هذه الشروط في أي ملبس ترتديه المرأة، بحيث يكون ساترًا ومحتشمًا ومتوافقًا مع الضوابط الشرعية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وجوب الحجاب يكون عند بلوغ الفتاة سنّ المحيض، وهو سنّ التكليف الشرعي، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال لأسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التربية على الحجاب ينبغي أن تبدأ قبل سنّ التكليف، من خلال التدرج والتعويد كما يحدث في الصلاة والصيام، حتى تنشأ الفتاة على الالتزام دون صدمة أو نفور، مشددًا على أن الرفق والتدرج في التربية من هدي النبي ﷺ في تعليم الأحكام الشرعية.