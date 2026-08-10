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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم التعامل بين الرجل والمرأة في إطار العمل، موضحًا الضوابط الشرعية التي تحكم هذه العلاقة.

حكم التعامل بين الرجل والمرأة في إطار العمل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية هو العفاف والالتزام بالأخلاق والآداب العامة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لا تمنع التعامل بين الرجل والمرأة بشكل مطلق، كما لا تبيحه دون ضوابط، وإنما تجيزه في حدود الحاجة مثل العمل أو الدراسة أو البيع والشراء، بشرط الالتزام بالحشمة وعدم تجاوز الحدود.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا النوع من التعامل كان موجودًا في عهد النبي ﷺ، حيث كانت النساء يشاركن في الحياة العامة ويتعاملن مع الرجال، ولكن في إطار من الأدب والعفة دون أي تجاوز.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن المحرم هو الخروج بهذا التعامل عن مقصده المشروع إلى سلوكيات غير منضبطة، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط الشرعية يحفظ المجتمع ويحقق التوازن بين الضرورات الحياتية والقيم الأخلاقية.

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