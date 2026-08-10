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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصومالي "عرتن" أول حكم غير أوروبي يدير مباراة كأس السوبر في سالزبورج

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

حث الحكم الصومالي عمر عرتن الحكام الطموحين على "ألا يتوقفوا أبدا عن الحلم"، وذلك قبل أن يدخل التاريخ باعتباره أول حكم غير أوروبي يدير مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، المقرر إقامتها يوم الأربعاء في سالزبورج.

وأثبت الحكم – البالغ من العمر 34 عامًا - مكانته بين نخبة الحكام في أفريقيا، بعدما أصبح أول حكم صومالي يدير نهائي دوري أبطال أفريقيا كما حصل على جائزة أفضل حكم من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن إسناد إدارة المباراة لعرتن جاء بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها مع الكاف هذا العام بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين.

فيما قال باتريس موتسيبي رئيس الكاف في تصريحات نشرها اليويفا يوم الاثنين: "هذا شرف عظيم لعمر عرتن وللحكام الأفارقة".

وكان عرتن قد اختير للتحكيم في كأس العالم لهذا العام، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من دخول الولايات المتحدة على الرغم من حيازته لتأشيرة سارية.

تعليق عرتن

وقال عرتن: "كانت فترة صعبة للغاية. أبدى كثيرون تعاطفهم معي، لأن الأمر يكون قاسيا عندما يعمل شخص لسنوات طويلة من أجل مهمة معينة ثم لا يتمكن في النهاية من أدائها".

وكانت سياسات الهجرة الصارمة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصدر قلق خلال كأس العالم، بعدما فرضت واشنطن العام الماضي حظرا واسعا على السفر شمل مواطني 12 دولة، من بينها الصومال.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن عرتن مُنع من الدخول بسبب صلاته "بأفراد مشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية".

وحصل عرتن على الشارة الدولية عام 2018، وفي عام 2024 أصبح أول حكم صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية.

واختتم: "أعتقد أنه إذا استطعت النجاح، فيمكن لأي شخص أن ينجح. لا تتوقفوا أبدا عن الحلم".

ويلعب باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي يوم الأربعاء في سالزبورج.

السوبر الأوروبي عرتن الحكام

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