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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مالاوي تتأهل إلى كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها

مالاوي
مالاوي
مجدي سلامة

واصلت مالاوي مسيرتها المذهلة في مشاركتها الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات، عندما نجحت في تعويض تأخرها بهدف لتفوز على غانا 2-1 في دور الثمانية أمس الأحد لتتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها.

وسجلت روز كادزيري هدف الفوز في الدقيقة 79، بعد أن أدركت تيموا تشاوينجا التعادل في الدقيقة 12، عقب تقدم غانا بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق المهاجمة المولودة في إنجلترا شانتيل بوي-هلوركا.

وانضمت مالاوي بذلك إلى الجزائر والكاميرون والمغرب كأربعة منتخبات أفريقية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم العام المقبل في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. وتأهلت الفرق الأربعة الفائزة في دور الثمانية بكأس الأمم مباشرة إلى كأس العالم.

مالاوي ضد الجزائر 

وستلتقي مالاوي مع الجزائر في أول مباراة بقبل النهائي يوم الأربعاء تليها مباراة المغرب البلد المضيف والكاميرون التي حققت مفاجأة أمس عندما أطاحت بنيجيريا حاملة اللقب بالفوز عليها 1-صفر في الدار البيضاء.

وسجلت ميريام نيادجو (19 عاما) هدفا رائعا من ركلة حرة بعيدة المدى لتمنح بلادها بطاقة التأهل لكأس العالم.

وتأهلت نيجيريا إلى كافة نهائيات كأس العالم للسيدات التسع السابقة، لكن عليها الآن أن تحاول الوصول إلى النهائيات عبر ملحق تصفيات معقد يتيح لأفريقيا إمكانية تأهل ممثلين إضافيين.

وتعني هزيمتها أنه سيكون هناك بطل جديد لكأس كأس الأمم الأفريقية للسيدات الأسبوع المقبل. وتُعد غينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين الأخريين اللتين فازتا باللقب الأفريقي.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في الرباط.

مالاوي كأس العالم للسيدات كأس الأمم الأفريقية

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