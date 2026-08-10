يترقب آلاف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026 للجامعات والمعاهد، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموعد الرسمي لبدء تسجيل الرغبات والحدود الدنيا للقبول أمام طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من النظامين الحديث والقديم.

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تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد تسجيل الرغبات والحد الأدنى للقبول رسميا

وأعلنت الوزارة خلال مؤتمر صحفي تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2026، موضحة موعد فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا، والحد الأدنى المطلوب للتقدم لهذه المرحلة، إلى جانب أعداد الطلاب المقرر أن تشملهم المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026

من المقرر أن يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، ولمدة 5 أيام متتالية.

ويتم تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مع إتاحة إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل وفقا للقواعد والضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 للنظام الحديث

كشفت وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، وجاءت على النحو التالي.

الشعبة العلمية. الحد الأدنى 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75 بالمائة، ويبلغ عدد الطلاب المقرر تسجيل رغباتهم ضمن هذه الشريحة 234 ألفا و866 طالبا.

الشعبة الأدبية. الحد الأدنى 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06 بالمائة، ويبلغ عدد الطلاب 31 ألفا و610 طلاب.

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب النظام الحديث المقرر لهم التقديم في المرحلة الثانية إلى 266 ألفا و476 طالبا من الشعبتين العلمية والأدبية.

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الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 للنظام القديم

كما أعلنت الوزارة الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، حيث جاءت كالتالي.

الشعبة العلمية. الحد الأدنى 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29 بالمائة، ويبلغ عدد الطلاب 379 طالبا.

الشعبة الأدبية. الحد الأدنى 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53 بالمائة، ويبلغ عدد الطلاب 76 طالبا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم المقرر لهم التسجيل في المرحلة الثانية 455 طالبا.

إجمالي طلاب المرحلة الثانية 2026

وبحسب الأعداد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2026 من النظامين الحديث والقديم 266 ألفا و931 طالبا وطالبة.

وتشمل المرحلة الثانية طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا المعلنة، مع إتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا خلال المدة المحددة من جانب الوزارة.

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طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ويستطيع الطلاب المستوفون للحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك خلال الفترة المحددة من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الأحد 16 أغسطس 2026.

كما يمكن للطالب تعديل ترتيب الرغبات المسجلة خلال فترة فتح باب التسجيل، على أن يلتزم بالقواعد المنظمة لعملية التنسيق واختيار الكليات والمعاهد المتاحة وفقا لمجموعه والشعبة الدراسية التابع لها.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية تسجيل وتعديل رغباتهم خلال فترة التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك وفقا للحد الأدنى المعلن لكل شعبة ونظام دراسي.

وتنصح وزارة التعليم العالي الطلاب بضرورة التأني عند ترتيب الرغبات ومراجعة البيانات المسجلة بشكل دقيق قبل تأكيدها، خاصة أن ترتيب الرغبات يعد من العوامل الأساسية في تحديد الكلية أو المعهد الذي يتم ترشيح الطالب له وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والمجموع والأعداد المقررة للقبول.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي لاحقا نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وإجراء عمليات المراجعة والترشيح وفقا للقواعد المعتمدة.