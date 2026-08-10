تنسيق الجامعات 2026.. خريطة القبول بالكليات ومؤشرات الحدود الدنيا

مع انطلاق ماراثون تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2026/2027، تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إلى مؤشرات الحدود الدنيا للكليات، وسط منافسة قوية على الأماكن المتاحة، خاصة في كليات القطاع الطبي والهندسي. وأعلنت وزارة التعليم العالي نتائج المرحلة الأولى من التنسيق، كاشفة عن الحدود الدنيا لعدد من الكليات، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية.

وتأتي مؤشرات هذا العام في ظل تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة أن أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب ستظل عند مستويات مماثلة للعام الماضي، فيما سجل الحد الأدنى للقبول بالطب 94.6%، وطب الأسنان 93.28%، والعلاج الطبيعي 92.34%، والصيدلة 92.3%، بينما بلغ الحد الأدنى للهندسة 86.41%.

وزير التعليم العالي : أعداد المقبولين في الطب بـ 2026 نفس العام الماضي



أكد عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، أن أعداد الطلاب المقبولين في كلية الطب هذا العام نفس أعداد العام الماضي.

وقال عبد العزيز قنصوة في كلمته في مؤتمر صحفي، :" نسبة الـ 5 % الخاصة بالشهادات المعادلة هي نسبة مرنة .

وأكمل :" تم التنسيق مع البنك المركزي على منح المستقبل والأعداد الخاصة بها".

وتابع عبد العزيز قنصوة:" سيتم الإعلان عنها وفقا للضوابط في السنة الماضية وهي منح للطلاب المتميزين غير القادرين ".

بـ 86.41%.. وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسةوهو 86.41% وطب الأسنان 93.28%.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى، إن بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات سيكون يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري ولمدة 5 أيام.



وانطلقت فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العال، مساء اليوم؛ لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وذلك من داخل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، يوم الأربعاء 5 أغسطس وذلك بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى لإدخال وتسجيل الرغبات، وحتى مساء أمس الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأكد مكتب التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

91.25 % حد أدنى لعلمى علوم

وأعلنت وزارة التعليم العالى، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية علوم 292 درجة بنسبة مئوية 91.25% بإجمالى عدد طلاب 23154 طالبا، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية رياضيات 275.5 درجة بنسبة مئوية 86.09% بإجمالى عدد طلاب 16046 طالبا، وسجل الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 71.56% بإجمالى عدد طلاب 55567 طالبا.

وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026 للنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية والجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد العليا الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 .. الطب 94.6% والهندسة 86.41%



كشف الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مؤشرات الحد الأدنى لبعض الكليات للتنسيق المرحلة الأولى

شعبة علمي علوم



• الطب: 94.6%

• طب الأسنان: 93.28%

• العلاج الطبيعي: 92.34%

• الصيدلة: 92.3%

شعبة علمي رياضة



• الهندسة: 86.41%

الشعبة الأدبية



• اقتصاد وعلوم سياسية: 89.38%

• الألسن: 87.3%

• الإعلام: 86.9%

• الآثار: 80.1%

