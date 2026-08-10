قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من جامعتين إلى 129.. عبدالرحمن عبادي يكشف تطور منظومة التعليم العالي في مصر

عبدالرحمن عبادي
عبدالرحمن عبادي
شيماء جمال

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، تفاصيل منظومة الجامعات في مصر، موضحًا الفروق بين الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات الأهلية الدولية، والجامعات الدولية والخاصة، إلى جانب طبيعة البرامج الدراسية والمنح التي تتيحها هذه المؤسسات التعليمية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت تقتصر في السابق على نمطين أساسيين من الجامعات.

وأضاف: "في مصر فيه 9 منظومات تعليم عالي، لغاية 2014 أنا كان فيه منظومتين، جامعات حكومية وجامعات خاصة، أنا دلوقتي 129 جامعة، من 49 جامعة لـ129 جامعة".

وأوضح: "دلوقتي فيه منظومات جامعات أهلية دولية، وجامعات أنشأتها الدولة بتقدم تعليم فيه توأمة مع برامج عالمية ومع جامعات عالمية، في أهلية دولية، ودول الأربعة، أكبر أربع جامعات أنشأتهم الدولة في البداية، اللي هما جامعات الجلالة، الملك سلمان، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة".

وأشار إلى أن هناك نموذجًا آخر يتمثل في الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي جامعات بتكتسب ثقتها وقيمتها عن طريق الجامعات الحكومية القديمة".

وتابع: "هذه الجامعات تحت إشراف رئيس الجامعة بمجلس أمناء مستقل فيه خبراء وفيه شخصيات عامة ووزراء سابقين، يعني هي واخدة استقلالية شوية عن الجامعات الحكومية".

وأضاف: "وبتعتمد الجامعات الأهلية على أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية، وبتعتمد على لوائح بتضعها لجان مختصة في المجلس الأعلى للجامعات، فإذًا هي جامعات أقرب للجامعات الحكومية ولكن بمقابل مادي".

الثانوية العامة التنسيق الجامعات التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تصوير فيلم فرصة سعيدة

بحضور مكي والكدواني.. تامر مرسي يحتفل ببدء تصوير «فرصة سعيدة»

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد