من جامعتين إلى 129.. عبدالرحمن عبادي يكشف تطور منظومة التعليم العالي في مصر

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، تفاصيل منظومة الجامعات في مصر، موضحًا الفروق بين الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات الأهلية الدولية، والجامعات الدولية والخاصة، إلى جانب طبيعة البرامج الدراسية والمنح التي تتيحها هذه المؤسسات التعليمية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت تقتصر في السابق على نمطين أساسيين من الجامعات.

وأضاف: "في مصر فيه 9 منظومات تعليم عالي، لغاية 2014 أنا كان فيه منظومتين، جامعات حكومية وجامعات خاصة، أنا دلوقتي 129 جامعة، من 49 جامعة لـ129 جامعة".

وأوضح: "دلوقتي فيه منظومات جامعات أهلية دولية، وجامعات أنشأتها الدولة بتقدم تعليم فيه توأمة مع برامج عالمية ومع جامعات عالمية، في أهلية دولية، ودول الأربعة، أكبر أربع جامعات أنشأتهم الدولة في البداية، اللي هما جامعات الجلالة، الملك سلمان، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة".

وأشار إلى أن هناك نموذجًا آخر يتمثل في الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي جامعات بتكتسب ثقتها وقيمتها عن طريق الجامعات الحكومية القديمة".

وتابع: "هذه الجامعات تحت إشراف رئيس الجامعة بمجلس أمناء مستقل فيه خبراء وفيه شخصيات عامة ووزراء سابقين، يعني هي واخدة استقلالية شوية عن الجامعات الحكومية".

وأضاف: "وبتعتمد الجامعات الأهلية على أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية، وبتعتمد على لوائح بتضعها لجان مختصة في المجلس الأعلى للجامعات، فإذًا هي جامعات أقرب للجامعات الحكومية ولكن بمقابل مادي".