بث مباشر| مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وذلك من داخل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، يوم الأربعاء 5 أغسطس وذلك بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى لإدخال وتسجيل الرغبات، وحتى مساء أمس الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأكد مكتب التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

91.25 % حد أدنى لعلمى علوم

وأعلنت وزارة التعليم العالى، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية علوم 292 درجة بنسبة مئوية 91.25% بإجمالى عدد طلاب 23154 طالبا، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية رياضيات 275.5 درجة بنسبة مئوية 86.09% بإجمالى عدد طلاب 16046 طالبا، وسجل الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 71.56% بإجمالى عدد طلاب 55567 طالبا.

وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026 للنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.

ويعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية والجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد العليا الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى.