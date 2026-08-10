قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يؤكد الأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع سنغافورة إلى آفاق أرحب

الرئيس الصيني يؤكد الأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع سنغافورة إلى آفاق أرحب
الرئيس الصيني يؤكد الأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع سنغافورة إلى آفاق أرحب
أ ش أ

 أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الأهمية البالغة التي يوليها لتطوير العلاقات مع سنغافورة، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام لتعزيز التواصل الاستراتيجي، والارتقاء بالشراكة الثنائية الشاملة عالية الجودة والمستقبلية إلى آفاق جديدة؛ بما يعود بالنفع على الشعبين.
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس شي إلى الرئيس السنغافوري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لتأسيس جمهورية سنغافورة.
وأشار شي إلى أن سنغافورة حققت، على مدى السنوات الـ 61 الماضية، إنجازات بارزة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا العلاقات الودية الوثيقة بين الصين وسنغافورة.
وشهدت الصين وسنغافورة تبادلات رفيعة المستوى متكررة في السنوات الأخيرة، فقد تبادل الرئيسان شي وشانموغاراتنام، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر من العام الماضي، وتلا ذلك زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى سنغافورة في الشهر نفسه، وحضر رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي في مقاطعة هاينان في مارس الماضي.
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، كانت سنغافورة خامس أكبر شريك تجاري للصين بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 119.25 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.5% على أساس سنوي.

الرئيس الصيني شي جين بينج تطوير العلاقات مع سنغافورة لرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام تعزيز التواصل الاستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد