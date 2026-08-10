الرئيس الصيني يؤكد الأهمية البالغة لتطوير العلاقات مع سنغافورة إلى آفاق أرحب

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الأهمية البالغة التي يوليها لتطوير العلاقات مع سنغافورة، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام لتعزيز التواصل الاستراتيجي، والارتقاء بالشراكة الثنائية الشاملة عالية الجودة والمستقبلية إلى آفاق جديدة؛ بما يعود بالنفع على الشعبين.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس شي إلى الرئيس السنغافوري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لتأسيس جمهورية سنغافورة.

وأشار شي إلى أن سنغافورة حققت، على مدى السنوات الـ 61 الماضية، إنجازات بارزة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا العلاقات الودية الوثيقة بين الصين وسنغافورة.

وشهدت الصين وسنغافورة تبادلات رفيعة المستوى متكررة في السنوات الأخيرة، فقد تبادل الرئيسان شي وشانموغاراتنام، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر من العام الماضي، وتلا ذلك زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى سنغافورة في الشهر نفسه، وحضر رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي في مقاطعة هاينان في مارس الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، كانت سنغافورة خامس أكبر شريك تجاري للصين بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 119.25 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.5% على أساس سنوي.