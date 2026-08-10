أسعار الفاكهة اليوم | التفاح يتراجع 5 جنيهات .. والعنب يرتفع لهذا السعر

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، تحركات جديدة بين الارتفاع والانخفاض، مع تغير أسعار عدد من الفواكه الأكثر انتشارًا بين المستهلكين، وتراجعت أسعار عدة أصناف، من بينها الموز والتفاح والبطيخ، بينما ارتفع سعر التفاح المحلي والعنب المستورد والخوخ، وإليكم تفاصيل أسعار الفاكهة اليوم.

أسعار الفاكهة التي انخفضت اليوم

تراجع سعر كيلو الموز البلدي بمقدار جنيهين و34 قرشًا، ليسجل 34.18 جنيه.

وانخفض سعر البطيخ بمقدار 94 قرشًا، ليصل متوسط سعر البطيخة إلى 72.39 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو الموز المغربي بقيمة 4 جنيهات و32 قرشًا، ليسجل 35 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الموز المستورد بمقدار 4 جنيهات و37 قرشًا، ليصل إلى 43.57 جنيه.

وتراجع سعر كيلو موز بيكو بقيمة 4 جنيهات و53 قرشًا، ليسجل 36.25 جنيه.

كما انخفض سعر تفاح جولدن بمقدار جنيهين و44 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 80.80 جنيه.

وتراجع سعر التفاح بمقدار 5 جنيهات و29 قرشًا للكيلو، ليسجل متوسط السعر 83.26 جنيه.

وانخفض سعر الأناناس بمقدار 15 جنيهًا و92 قرشًا، ليصل متوسط سعر الواحدة إلى 111.32 جنيه.

أسعار الفاكهة التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر كيلو التفاح المحلي بمقدار 63 قرشًا، ليسجل 57.63 جنيه.

وزاد سعر كيلو الخوخ بقيمة 64 قرشًا، ليصل إلى 58.66 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو البرقوق بمقدار 64 قرشًا، ليسجل 69.69 جنيه.

وصعد سعر كيلو العنب المستورد بقيمة 5 جنيهات و51 قرشًا، ليصل متوسط سعره إلى 69.82 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الكاكا بمقدار 7 جنيهات و50 قرشًا، ليسجل 65 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو جوز الهند بقيمة 5 جنيهات و86 قرشًا، ليصل إلى 62.44 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكنتالوب ارتفاعًا قدره 31 قرشًا، ليبلغ 23.10 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو التين بمقدار 67 قرشًا، ليصل إلى 53.33 جنيه.