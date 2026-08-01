أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-8-2026.. ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الرئيسية، على رأسها الطماطم والبصل وورق العنب، بينما تراجعت أسعار البطاطس والليمون وعدد من الخضروات الورقية، وسط متابعة يومية من المواطنين لتطورات أسعار السلع الغذائية.



ارتفاع الطماطم والبصل وتراجع البطاطس



واصلت أسعار بعض الخضروات ارتفاعها نتيجة تباين حجم المعروض بالأسواق، فيما سجلت أصناف أخرى تراجعًا مع زيادة الكميات المطروحة.



أسعار الخضروات اليوم



الطماطم: 20.44 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: 18.54 جنيهًا للكيلو.

البصل: 14.32 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 24.99 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الرومي: 27.87 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحامي: 27.57 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 22.66 جنيهًا للكيلو.

الجزر الأصفر: 23.46 جنيهًا للكيلو.

الجزر بالعرش: 16.11 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان العروس: 20.18 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 16.82 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الأبيض: 18.99 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 17.83 جنيهًا للكيلو.

البامية: 55.90 جنيهًا للكيلو.

اللفت: 8.90 جنيهًا للكيلو.

القلقاس: 26.34 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا الخضراء: 32.62 جنيهًا للكيلو.

البنجر: 21.46 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 46.09 جنيهًا للكيلو.

الكرنب: 36.14 جنيهًا للرأس.

القرنبيط: 27.14 جنيهًا للرأس.

الخس: 16.11 جنيهًا للرابطة.

السبانخ: 22.02 جنيهًا.

الخبيزة: 11.08 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفاكهة اليوم



شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا نسبيًا مع اختلافات طفيفة بين الأسواق والمناطق، وجاءت الأسعار كالتالي:



الموز البلدي: من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

التفاح المستورد: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

العنب: من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

الخوخ: من 35 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق: من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

الجوافة: من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

البطيخ: من 80 إلى 180 جنيهًا للثمرة.



الأسواق تترقب تحركات الأسعار



وتعكس تحركات أسعار الخضروات والفاكهة استمرار التباين في الأسواق نتيجة اختلاف مستويات العرض والطلب، ووفرة بعض المحاصيل الموسمية، فيما يواصل المستهلكون متابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة مع التغيرات التي تشهدها الأسواق خلال موسم الصيف.