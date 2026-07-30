أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-7-2026.. ارتفاع الطماطم والبصل وتراجع البطاطس والليمون

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 30 يوليو 2026 تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الرئيسية، على رأسها الطماطم والبصل والفلفل والخيار، بينما تراجعت أسعار البطاطس والليمون والملوخية وعدد من الخضروات الورقية، وفقًا لأحدث متوسطات الأسعار المتداولة بالأسواق.



الطماطم والبصل وورق العنب في صدارة الارتفاعات



سجل سعر الطماطم نحو 20.44 جنيهًا للكيلو بزيادة 0.13 جنيه، فيما ارتفع سعر البصل إلى 14.32 جنيهًا للكيلو بزيادة 0.35 جنيه. كما قفز سعر ورق العنب البناتي إلى 95.79 جنيهًا للكيلو، محققًا أكبر زيادة خلال تعاملات اليوم بقيمة 10.31 جنيه.



وارتفعت أيضًا أسعار الكوسة لتسجل 24.99 جنيهًا للكيلو، والفلفل الرومي 27.87 جنيهًا، والفلفل الحامي 27.57 جنيهًا، والخيار الصوب 22.66 جنيهًا، والجزر الأصفر 23.46 جنيهًا، والجزر الأصفر بالعرش 16.11 جنيهًا، إلى جانب الباذنجان العروس الذي سجل 20.18 جنيهًا، والباذنجان الرومي 16.82 جنيهًا للكيلو.



تراجع البطاطس والليمون والخضروات الورقية



على الجانب الآخر، انخفض سعر البطاطس إلى 18.54 جنيهًا للكيلو بتراجع 1.10 جنيه، كما هبط سعر الليمون البلدي إلى 46.09 جنيهًا بانخفاض 3.53 جنيه، وتراجعت الملوخية إلى 17.83 جنيهًا للكيلو.

وشملت قائمة التراجعات أيضًا البامية التي سجلت 55.90 جنيهًا، واللفت 8.90 جنيه، والكرنب 36.14 جنيهًا للرأس، والقلقاس 26.34 جنيهًا، والقرنبيط 27.14 جنيهًا للرأس، والفاصوليا الخضراء 32.62 جنيهًا، والبنجر 21.46 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 18.99 جنيهًا للكيلو.

كما انخفضت أسعار عدد من الخضروات الورقية، حيث سجل الشبت 297.02 جنيهًا لكل 100 رابطة، والسلق 303.12 جنيهًا، والكرفس 347.27 جنيهًا، والجرجير 267.86 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخس 16.11 جنيهًا للرابطة، والسبانخ 22.02 جنيهًا، والخبيزة 11.08 جنيهًا للكيلو.



الأسواق تترقب استقرار الأسعار



تعكس تحركات الأسعار استمرار التباين بين أصناف الخضروات نتيجة اختلاف معدلات المعروض والطلب، حيث تشهد بعض الأصناف زيادات موسمية في الأسعار، مقابل تراجع أصناف أخرى مع تحسن الكميات المطروحة بالأسواق، وسط متابعة يومية من المواطنين لتطورات أسعار السلع الغذائية الأساسية.