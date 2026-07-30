الدولار يستقر في البنوك اليوم.. والمركزي يسجل 50.78 جنيه للبيع



استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، مع استمرار الهدوء في سوق الصرف، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.64 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50.69 جنيه.



أعلى سعر

وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس، حيث سجل 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك، بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وHSBC والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد وبنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي الكويتي، استقر السعر عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم

كما سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة وبنك الكويت الوطني 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، بينما بلغ في بيت التمويل الكويتي 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي التجاري وكريدي أجريكول، سجل الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

ويواصل الدولار تحركاته المحدودة داخل البنوك المصرية، وسط ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.